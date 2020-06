Google Maps : le mode sombre bientôt disponible, mieux vaut tard que jamais !

Google n’a pas déployé le mode sombre avec la vue cartographique de Google Maps, mais cette dernière pourrait en bénéficier très rapidement. Google a en effet mis à jour son application éponyme sous Android. Grâce à elle, il est possible d’afficher une carte avec le mode sombre.

Au-delà du côté ludique et esthétique, le mode sombre, c’est vraiment une initiative sympa. D’abord, le rétroéclairage nécessaire est moins important. Cela consomme donc moins d’énergie. Et c’est d’autant plus vrai pour les écrans OLED. Ensuite cela réduit la fatigue oculaire grâce à une réduction de l’émission de certaines longueurs d’onde lumineuses. Enfin, le confort visuel en basse luminosité est franchement meilleur.

Et nous ne comprenons vraiment pas pourquoi Google tarde à implémenter le mode sombre dans l’interface cartographique de Maps. En effet, le mode nuit existe depuis plusieurs années sur la vue « navigation », c’est-à-dire quand vous lancez l’assistance sur un trajet. Mais il n’est pas disponible pour la vue carte où vous réalisez vos recherches d’adresse ou de point d’intérêt. Quand vous conduisez de nuit et que vous appuyer sur « OK » pour quitter la navigation, la différence de luminosité est si importante que l’application éblouit.

Un mode sombre, mais pas dans l’application

Promise par Google en 2019, l’intégration du mode sombre pour la vue cartographique n’est donc toujours pas arrivée. Mais elle pourrait l’être très rapidement, information dévoilée par grâce à l’application « Google » (celle qui sert à effectuer des recherches sur Google sans ouvrir Chrome et que vous retrouvez par défaut dans tous les smartphones Android certifiés). Dans celle-ci, la vue cartographique s’adapte au thème sombre du système d’exploitation si l’utilisateur a choisi d’activer cette dernière.

Les trois captures d’écran qui accompagnent cet article illustrent bien cette nouveauté. À gauche, vous retrouvez la vue cartographique de Maps. Au centre, vous avez le mode nocturne de la vue cartographique de la même application. Enfin, à droite, vous découvrez le thème sombre de la vue cartographique, saisie à partir de l’application « Google ». Comme vous le voyez, le jeu de couleurs utilisé s’adapte au thème d’Android, mais n’est pas identique à la vue nocturne de la navigation. Selon le site Android Police qui relaie cette information, l’apparition de ce jeu de couleur est une preuve de l’arrivée prochaine du mode sombre dans Maps. Peut-être pour Android 11 ?

