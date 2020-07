La Galaxy Watch 3 est la nouvelle génération de montres connectées haut de gamme de Samsung. Si elle conserve un design traditionnel inspiré de ses prédécesseurs, elle bénéficie aussi de nouvelles fonctionnalités pour encore enrichir l’expérience proposée aux utilisateurs. Nous vous proposons ici un récapitulatif complet de tout ce que l’on sait sur le smartwatch.

Samsung s’apprête à faire son retour sur le marché des montres connectées avec le lancement en grande pompe de ses modèles de la série Galaxy Watch 3. Si le constructeur sud-coréen n’a pas encore officiellement communiqué à leur sujet, de nombreuses informations fiables provenant de leakers reconnus sont d’ores et déjà disponibles. De quoi nous offrir un aperçu précis de ce à quoi il faut s’attendre.

Quel prix pour la Galaxy Watch 3 ?

Le prix de nouveaux produits est généralement la dernière donnée qui nous parvient, mais il est toujours possible d’estimer une fourchette à partir des connaissances que nous avons de l’industrie et les informations qui ont pu être glanées ici et là. Celui qui s’est le plus mouillé à ce sujet pour l’instant est Evan Blass, que nous citons régulièrement sur ce site pour ses fuites qui se révèlent bien souvent exactes.

Selon lui, il faut s’attendre à une hausse de prix assez significative pour la Galaxy Watch 3. Alors que la Galaxy Watch 1 était disponible à partir de 309 euros pour la version la plus abordable, Evan Blass évoque un tarif démarrant à 400 dollars (355 euros après conversion) et pouvant atteindre les 600 dollars (532 euros) pour le modèle le plus cher.

Nous devrions donc assister à une montée en gamme, confirmant que Samsung souhaite s’attaquer à l’Apple Watch sur le segment premium plutôt que de concurrencer des fabricants Huawei, dont les montres connectées sont bien moins chères.

Samsung a pris l’habitude de commercialiser ses produits peu de temps après leur présentation officielle, généralement quelques jours ou semaines plus tard, avec parfois possibilité de précommander dès la fin de l’annonce.

Les dernières rumeurs font état d’une présentation de la Galaxy Watch 3 pour le 22 juillet 2020. Cette date est apparue sur des visuels montrant la smartwatch, et il ne s’agit sans doute pas d’une fausse piste. Ce ne serait pas la première fois que ce genre d’image nous dévoile une date de lancement.

Si finalement, rien n’est annoncé le 22 juillet, il ne faudra sans doute pas attendre beaucoup plus longtemps. Samsung a d’ores et déjà confirmé une conférence Unpacked pour le 5 août 2020, lors de laquelle seront révélés les smartphones Galaxy Note 20 ainsi que les appareils à écran pliable Galaxy Fold 2 et Galaxy Z Flip 5G. Une nouvelle tablette, la Galaxy Tab S7, pourrait aussi faire son apparition. On se rappelle que la Galaxy Watch originale avait été lancée avec le Galaxy Note 9 en août 2018. Ensuite, la Galaxy Watch Active était aux côtés du Samsung Galaxy S10 et du Galaxy Fold en février 2019 puis la Galaxy Watch Active 2 fut introduite en même temps que le Note 10 en août 2019.

Mais étant donné le programme déjà extrêmement chargé de cet événement Unpacked d’août, il semble plus probable que le 22 juillet soit bien la bonne date pour la Galaxy Watch 3, qui devrait à l’occasion être accompagnée de nouveaux écouteurs Galaxy Buds.

Pourquoi pas de Galaxy Watch 2 ?

Vous vous êtes peut-être fait la réflexion que Samsung saute une étape avec cette nouvelle génération de montre connectée puisque l’on passe directement de la Galaxy Watch à la Galaxy Watch 3, sans passer par la Galaxy Watch 2.

L’explication est simple et relève du pur marketing. La marque a souhaité clarifier ses gammes pour ne pas perdre le consommateur avec des références trop proches les unes des autres. Notamment, Samsung craignait qu’une confusion ait lieu dans l’esprit des utilisateurs entre la Galaxy Watch Active 2 déjà disponible et la Galaxy Watch 2 à venir. Avec une Galaxy Watch 3, le sentiment d’évolution est bien plus présent, le grand public pouvant penser que la Watch 2 et la Watch Active 2 appartiennent à la même génération.

Design et écran de la Galaxy Watch 3

Toujours d’après Evan Blass, neuf configurations de la Galaxy Watch 3 sont attendues. Deux tailles de cadran seront disponibles : 41mm et 45mm. Pour les coloris, la montre connectée sera proposée en argent ou bronze doré en 41mm et en noir ou argent en 45mm. En ce qui concerne les matériaux, huit variantes seront en acier inoxydable (avec bracelet cuir ou métal), alors que la dernière aura droit à un bracelet avec maillons en titane.

Pour la navigation, la Galaxy Watch 3 signe le retour de la lunette rotative physique, qui avait disparu sur les modèles Watch Active (le premier modèle était dépourvu de cadran de navigation, le second s’était vu intégrer un anneau numérique tactile plus discret, mais moins pratique que la lunette physique de la Galaxy Watch). L’utilisation devrait donc être au moins aussi agréable que sur la Galaxy Watch première du nom avec des déplacements pratiques et rapides au sein de l’interface.

Bien sûr, une telle fonctionnalité induit un produit plus lourd et moins discret, peut-être moins adapté aux activités sportives, mais à l’esthétique travaillée plus proche d’une montre de mode conventionnelle. Plusieurs visuels révélant le design de la Galaxy Watch 3 ont déjà été publiés. La smartwatch reprend clairement l’esprit insufflé par la Galaxy Watch originale, s’éloignant des éléments de design aperçus sur les Galaxy Watch Active.

L’écran de la Galaxy Watch 3 la plus compacte mesure 1,2 pouce (pour des dimensions supposées de la montre de 41 x 42.5 x 11.3 mm), alors que celui de la version plus imposante (45 x 46.2 x 11.1 mm) monte jusqu’à 1,4 pouce. Bien entendu, c’est la technologie AMOLED que l’on retrouve ici pour une meilleure réactivité et des contrastes plus profonds. L’heure du Micro-LED n’est pas encore arrivée.

Quelle fiche technique pour la Galaxy Watch 3 ?

Quand Samsung peut se passer d’un fournisseur externe pour équiper ses appareils, il ne se gêne pour le faire. Pas de SoC Snapdragon Wear 3100 pour animer la montre connectée donc, mais une puce maison Exynos 9110, associée à 1 Go de RAM et 8 Go d’espace de stockage.

L’écran est protégé par un verre Gorilla Glass DX de la société Corning. En plus d’être résistant, celui-ci profite d’un filtre à propriété antireflet afin de pouvoir y voir parfaitement même en plein soleil.

La Galaxy Watch 3 est aussi certifiée résistante à l’eau et à la poussière IP68. Elle est étanche 5ATM, c’est-à-dire qu’elle peut être immergée de façon prolongée (10 minutes) jusqu’à 50 mètres de profondeur. Pas besoin de la retirer sous la douche ou pour nager en surface donc. Enfin, la smartwatch répond à la norme militaire américaine MIL-STD-810G, c’est-à-dire qu’elle a passé avec succès une série de tests éprouvant sa robustesse.

Pour la connectivité, il y aura le choix entre de simples versions compatibles Bluetooth 5 (au nombre de cinq) et des versions plus poussées avec le support de la 4G LTE (au nombre de quatre). Toutes les variantes pourront se connecter au réseau WiFi. La compatibilité 4G est très pratique pour recevoir des notifications même lorsque le smartphone lié à la montre ne se trouve pas à proximité. Grâce aux micros et haut-parleurs, elle permet aussi de prendre et passer des appels directement avec la smartwatch. L’inconvénient est le prix : en plus du tarif de départ gonflé des montres connectées 4G, il faut y ajouter le coût de l’abonnement mensuel et de l’activation de la carte SIM virtuelle.

La Galaxy Watch 3 vient avec un GPS intégré. Celui-ci offre des options de navigation pour la montre et des mesures bien plus précises des parcours et séances effectuées lors d’une activité physique. Revers de la médaille : l’activation du GPS draine considérablement la batterie, ce qui s’en fait ressentir sur l’autonomie de la smartwatch.

Quelle est l’autonomie de la Galaxy Watch 3 ?

L’on y vient justement, à la question de l’autonomie. C’est souvent un sujet qui fâche avec les montres connectées: l’Apple Watch ne tient même pas 24 heures, alors que les smartwatches de Samsung visent généralement les deux journées d’utilisation.

D’après ce que l’on sait jusqu’ici, il est probable que Samsung ne propose pas d’amélioration à cet égard par rapport à ses anciens modèles. La taille des batteries serait de 247 mAh pour la version 41mm et de 340 mAh pour la version 45mm, soit exactement comme sur les deux variantes de Galaxy Watch Active 2. A capacité de batterie égale et avec la même puce Exynos 9110, l’autonomie de la Watch 3 devrait être sensiblement identique à celle de la Watch Active 2.

Rien de bien nouveau en ce qui concerne la recharge non plus. Le leaker Max Weinbach, qui nous abreuve régulièrement de fuites concernant les produits Samsung, affirme que le Galaxy Watch 3 utilise le même chargeur sans fil que que les Watch Active. A priori, toujours pas de support prévu pour les chargeurs tiers. La montre pourra aussi être rechargée via la fonction de charge inversée des smartphones Galaxy (gammes S et Note récents).

Le logiciel et les fonctionnalités de la Galaxy Watch 3

Pas de surprise ici, Samsung va recourir à son système d’exploitation propriétaire Tizen pour sa nouvelle génération de montres connectées. L’OS est extrêmement performant et a fait ses preuves, il n’y a aucune raison de basculer vers Wear OS, la solution de Google. Au lancement, c’est Tizen 5.5 qui devrait être embarqué, toujours avec l’assistant Bixby.

Logiquement, la Watch 3 aura droit à toutes les fonctionnalités déjà présentes sur les anciens modèles de smartwatches de la marque. Le capteur de fréquence cardiaque, le capteur de tension artérielle et l’électrocardiographe seront ainsi de la partie, promettant une application de santé des plus complètes.

Ensuite, une fuite du firmware (amabilité de ce cher Max Weinbach) nous en apprend plus sur les nouveautés dont va bénéficier la Watch 3. Comme sur l’Apple Watch Series 6, la montre de Samsung proposera un outil de gestion des menstruations pour les femmes.

Une nouvelle application Météo fait son apparition, alors que le widget pour la musique a été retravaillé. Pour les mails, nous serons peu à regretter la disparition de Samsung Email au profit de Outlook. D’après le leaker, il faut d’ailleurs s’attendre à ce que le service soit à terme abandonné par Samsung et qu’Outlook soit préinstallé sur d’autres appareils de la marque, comme les smartphones.Pour l’apparence, de nouveaux « watch faces » arrivent, et ceux-ci deviennent de plus mieux personnalisables. Les notifications sont également enrichies, avec plus d’informations présentées à l’écran pour chacune d’entre elles.

Il devrait aussi pouvoir être possible de payer avec sa Galaxy Watch 3. Si les montres connectées de Samsung sont depuis longtemps équipées de puces NFC, ce n’est pas pour autant qu’il fut possible ou facile de payer avec elles. La situation s’améliore depuis avec le support progressif de Samsung Pay sur les smartwatches du fabricant. Nul doute que le nouveau modèle ne pourra s’en passer.

Bien évidemment, il sera possible de piloter toutes ces fonctions et de contrôler les données et mesures depuis l’application Galaxy Wearable de son smartphone (Android ou iOS). Vous trouverez ci-dessous des captures d’écran de l’interface pour un mobile connecté à une Watch 3.