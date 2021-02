Free : la chaîne Canal+ gratuite pour les abonnés Freebox TV

L'opérateur Free profite de la fin du mois de février 2021 pour offrir de façon gratuite la chaîne Canal+ à ses abonnés équipés de la Freebox TV. Toutes les informations à connaître sont à consulter dans la suite de l'article.

Du jeudi 25 février au dimanche 28 février 2021 à 12h, les abonnés Freebox peuvent profiter de la chaîne Canal+ en clair, sans obligation de s'engager et sans autre condition particulière. Pour ce faire, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur la chaîne numéro 4 à l'aide de la télécommande et de regarder les programmes diffusés en crypté en temps normal.

Ainsi, pendant la durée de la période concernée, il sera possible de voir notamment la fin de la saison 1 de Your Honor, une série avec Bryan Cranston qui joue le rôle d'un juge où sa vie bascule lorsque son fils adolescent est reconnu coupable d'un délit de fuite.

Le 26 février seront diffusés consécutivement Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn et Men in Black : International.

Le lendemain, les amateurs de rugby et de football pourront supporter leurs équipes avec Agen / Clermont-Auvergne (Top 14), Dijon / PSG (Ligue 1) et La Rochelle / Toulouse (Top 14).

Enfin, dans la matinée du 28 février, les lève-tôt auront l'occasion de voir ou de revoir Sonic, le film avec Jim Carrey.