WH-1000XX : Sony confirme par erreur le lancement d’un nouveau casque Bluetooth premium, mais attention à votre portefeuille

Une petite bourde de Sony a permis de confirmer une rumeur qui circule depuis des semaines : la sortie d'un nouveau casque Bluetooth premium. Celui-ci sera baptisé WH-1000XX et, malgré une fiche technique à peine supérieure à celle du WH-1000XM5, son prix risque d'en refroidir plus d'un.

casque Sony WH-1000XM5
Crédits : Sony

Sony n'a plus grand-chose à prouver à propos de la qualité de ses casques audio. Son WH-1000XM6, son dernier en date, nous a largement convaincus, malgré quelques petits défauts vite oubliés. Alors faut-il s'attendre à un WH-1000XM7 en 2026 ? Probablement pas. Déjà parce que le constructeur n'a pas encore pris l'habitude de sortir un casque par an pour sa gamme premium. Ensuite parce que cette année est un peu particulière pour la marque.

En effet, 2026 marque les 10 ans de la gamme WH, le premier de la ligne étant sorti en 2016. Forcément, Sony compte bien marquer le coup. Il y a quelques semaines, Dealabs nous apprenait ainsi qu'un nouveau casque premium appelé The ColleXion était en préparation chez le fabricant. Quelques éléments de la fiche technique avaient alors fait surface, cimentant la possibilité d'une sortie imminente.

Sur le même sujet — Sony déploie une mise à jour pour son casque WH-1000XM6 et ses écouteurs WF-1000XM5, voici les nouveautés

Sony dévoile par erreur l'existence de son prochain casque Bluetooth premium

Il  n'aura pas fallu attendre longtemps pour que Sony confirme la chose — involontairement, mais qu'importe. Le site The Walkman Blog a en effet repéré une brève apparition du fameux casque sur les versions australienne et néo-zélandaise du site du constructeur. Le casque portait alors le numéro de modèle WH-1000XX, simplifié en “1000X The Collexion”, confirmant qu'il s'agit bien du casque en fuite.

La fiche produit a rapidement disparu et a depuis été remplacée par un mystérieux texte : “Master the art of listening” (“maîtrisez l'art de l'écoute”). Il y a donc fort à parier que l'annonce officielle ne va plus tarder. En attendant, on peut se rabattre sur les fuites concernant sa fiche technique, qui annoncent un processeur MediaTek MT2855 ainsi que l'intégration du DSEE Ultimate, une technologie d'upscaling audio. Le tout pour la modique somme de 629 €, soit beaucoup plus cher que les AirPods Max.


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