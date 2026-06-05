“Quand c’est trop, c’est trop” : Google et Opera s’adressent directement à Satya Nadella pour se plaindre d’Edge

Dans une lettre ouverte, la Browser Choice Alliance demande publiquement à Satya Nadella d'en finir avec les pratiques anticoncurrentielles d'Edge. Sont mis en cause les traditionnels griefs contre le navigateur, et surtout la fâcheuse tendance de Microsoft à le mettre en avant à la moindre occasion.

Google et compagnie n'en ont toujours pas fini avec Microsoft et comptent bien le faire savoir. Depuis plusieurs mois, l'association Browser Choice Alliance, dont fait partie Chrome aux côtés d'Opera, Vivaldi et autres, multiplie les communications pour tenter de faire plier la firme de Redmond quant aux pratiques anticoncurrentielles d'Edge. Quand elle ne prend pas (en apparence, ou du moins quand ça l'arrange) la défense des utilisateurs, elle accuse tout bonnement l'éditeur de chantage.

Les mots sont durs, mais on peut difficilement lui donner tort. Installation par défaut sur Windows 11, lancement intempestif au démarrage, intégration forcée dans le menu de démarrage, lobbying intensif pour Copilot : les reproches que l'on peut faire à Edge et sa stratégie commerciale ne manquent pas. Face au silence de Redmond, la Browser Choice Alliance revient aujourd'hui à la charge, dans une lettre ouverte publiée dans les colonnes de Politico.

Sur le même sujet — Microsoft Edge : un problème de sécurité majeur découvert, faites vite la mise à jour

Google et ses amis en ont assez de Microsoft Edge

“Nous estimons que les choix des utilisateurs PC doivent être libres et respectés, et non contrôlés, faussés ou ignorés”, écrit la lettre. “Microsoft tire parti de sa position extrêmement dominante en tant que fournisseur du système d'exploitation Windows, omniprésent sur les PC, ainsi que de nombreuses applications de productivité et autres applications indispensables, pour orienter les utilisateurs vers son navigateur propriétaire, Edge, par le biais de pratiques qui restreignent, faussent et contournent le libre choix des utilisateurs.”

S'en suit la liste des faits reprochés à Microsoft depuis des lustres : impossibilité de désinstaller Edge, interface trompeuse et manipulatrice, omniprésence d'Edge dans l'OS, on connaît la chanson. Quelle différence avec Google qui met constamment en avant ses propres produits ? Aucune, si ce n'est que Google aimerait sûrement beaucoup pouvoir en faire de même avec un OS utilisé par l'immense majorité de la planète. Mais, bien sûr, pour le bien de l'utilisateur.