Anthony Stewart Head, acteur star de Buffy contre les vampires, est mort

Il incarnait le professeur Rupert Giles dans la série culte Buffy contre les vampires, Anthony Stewart Head est décédé à l’âge de 72 ans. On l'avait vu à l'écran ces dernières années dans Bridgerton et Ted Lasso.

Rupert Giles Buffy vampires
Crédit : 20th Century Fox Television

Âgé de 72 ans, l'acteur britannique Anthony Stewart Head est décédé des suites d'une pneumonie, apprend-on par l'intermédiaire de la BBC. Il s'était fait connaître pour son rôle de Rupert Giles, mentor de Buffy Summers dans la série culte de la fin des années 90 et du début des années 2000 Buffy contre les vampires. “Ce fut, et ce sera toujours, un honneur et un privilège d'être ses filles, et d'avoir été témoins directs de l'impact qu'il a eu, lui et son œuvre, sur tant de personnes”, ont déclaré ses filles Emily et Daisy.

“Son héritage perdurera”, ajoutent-elles, et on ne peut que leur donner raison. Le comédien a marqué toute une époque et le monde entier. Dans Buffy contre les vampires, il aura évolué aux côtés de comédiens qui commençaient à peine leur carrière et qui auront connu le succès par la suite, comme Sarah Michelle Gellar, Alyson Hannigan ou encore David Boreanaz.

Le casting de Buffy contre les vampires une nouvelle fois endeuillé

Deux autres membres importants du casting de Buffy contre les vampires, Nicholas Brendon et Michelle Trachtenberg, ont également trouvé la mort récemment. Celui qui incarnait l'ami fidèle Alex est décédé le 20 mars 2026 à 54 ans, tandis que celle qui campait Dawn, la petite sœur arrivée de nulle part en cours de série, nous a quittés le 26 février 2025 à 39 ans.

Si Anthony Stewart Head est immédiatement associé à Buffy contre les vampires, on le connait aussi pour avoir prêté ses traits au roi Uther Pendragon dans la série Merlin. Il jouait aussi le Premier ministre dans l'émission humoristique Little Britain. Plus récemment, on l'avait aperçu sur Apple TV+, dans le rôle de Rupert Mannion, l'ancien propriétaire du club de football AFC Richmond dans Ted Lasso.

L'acteur a aussi fait des apparitions dans Motherland, Silent Witness, Doctor Who ou encore Bridgerton, en plus de ses activités sur scène et dans des comédies musicales.


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