La station d’énergie portable Allpowers R600 est à moitié prix : 149 € au lieu de 319 €

La station d’énergie portable Allpowers R600, dotée d’une batterie de 299 Wh et d’une puissance de 600 W, voit son prix chuter de plus de 50%. Pour ceux qui recherchent une source d’énergie en appoint, même en déplacement, cette offre permet de s’équiper à moindre coût.

Allpowers R600

Allpowers fait partie de ces marques qui grappillent progressivement des parts de marché aux ténors du secteur comme EcoFlow ou Bluetti, avec des prix compétitifs. La R600, avec ses 600W de puissance et sa batterie de 299 Wh, se positionne comme une porte d'entrée accessible dans l'univers des stations portables.

Elle est affichée à 169,99 € sur AliExpress, ce qui constitue déjà une belle réduction par rapport au prix conseillé de 319 €. Avec le code PHDFRS20, vous bénéficiez d’une réduction supplémentaire de 20 €. La station d’énergie passe au final à 149,99 €, soit une réduction totale de 53%. Vous réalisez une économie de 169 €.

Une station compacte et polyvalente

La station Allpowers R600 se distingue avant tout par son format compact, mesurant 28,5 × 19,5 × 19 cm pour environ 5,8 kg. C’est un poids contenu pour ce genre d’équipement. La R600 se glisse ainsi facilement dans un coffre ou au pied d'un siège. Elle dispose par ailleurs d’une poignée qui facilite le transport.

Revenons à ses caractéristiques techniques : la station d’énergie portable délivre une puissance maximale de 600W, ce qui est suffisant pour alimenter un petit réfrigérateur de camping, un ordinateur portable, une lampe LED ou encore un drone, même simultanément.

Pour accueillir plusieurs appareils, la station dispose de deux prises secteur 220-240 V, deux ports USB-C de 100 W, deux ports USB-A de 18 W, un allume-cigare 12 V et un socle de charge sans fil de 15 W intégré sur le dessus, soit huit sorties au total.

Sa batterie a une capacité de 299 Wh. C’est un accumulateur de type LiFePO4 qui promet plus de 3 500 cycles avant de tomber à 80 % de sa capacité initiale. En usage régulier, cela représente environ une dizaine d'années de bons et loyaux services. Une longévité bien supérieure à celle des batteries lithium-ion qui plafonnent souvent à 500 ou 800 cycles.

Pour ce qui est de la charge, la R600 accepte jusqu'à 400W en entrée sur prise secteur. Elle passe ainsi de 0 à 80 % en une trentaine de minutes selon le constructeur. Comptez environ une heure pour atteindre la charge complète.

La station électrique est également compatible avec les panneaux solaires, un atout appréciable en camping ou lors d’activités en plein air lorsque l’on ne dispose pas d’une prise de courant à proximité. L'entrée XT60 permet d’alimenter la batterie avec jusqu'à 220 W de puissance.


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