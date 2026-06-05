Pourquoi Google ferme cette application Android qui permet de générer des images par IA

L'application Pixel Studio vit ses derniers moments. La dernière mise à jour déployée par Google la rend inopérable, confirmant la fin de son support. Mais pour quelle raison ferme-t-elle ?

Pixel Studio, c'est terminé. Google avait lancé l'application en 2024 avec la sortie des Pixel 9 afin de donner des outils de génération d'image par IA aux utilisateurs. Sa durée de vie aura été courte, puisqu'il a déjà été décidé d'en finir avec ce service. La dernière mise à jour de Pixel Studio sur Android, qui fait passer l'application en version 2.3.001.911719150, la rend tout simplement hors service.

À l'ouverture de l'appli, les utilisateurs verront désormais s'afficher le message suivant : “Pour créer des images et des animations, essayez Nano Banana dans l'application Gemini”. Un nouveau bouton situé en bas de l'écran permet de basculer vers l'assistant IA de Google pour générer des images par son biais, décrit Android Authority, qui a réussi à obtenir un aperçu anticipé du nouveau Pixel Studio. Un appui sur cette touche ouvre l'app Gemini, ou vous invite à l'installer via le Play Store si ce n'est pas déjà le cas.

Pixel Studio est remplacé par Gemini

Cette décision est tout à fait compréhensible. Pixel Studio avait du sens il y a deux ans pour donner une fonctionnalité avantageuse aux consommateurs qui décident d'acheter un smartphone Pixel. Mais depuis, la génération d'images s'est largement développée et n'importe qui y a accès grâce aux modèles Nano Banana intégrés dans Gemini. Google n'avait aucun intérêt à continuer à supporter Pixel Studio et à lui octroyer des efforts de développement, alors que l'entreprise peut tout simplement se concentrer sur Gemini, qui est disponible auprès de tous sur Android, et même sur iPhone.

Précisons qu'il sera toujours possible (pour le moment) d'accéder aux autocollants et images déjà générés, mais on ne pourra plus en créer de nouveaux. Depuis fin 2025, Pixel Studio s'était doté d'un nouvel éditeur de capture d’écran boosté par l’IA. Là encore, il existe dorénavant des outils similaires largement accessibles sur Android, mais il reste toujours disponible, reste à savoir pour combien de temps. La mise à jour de l'application Pixel Studio est déployée progressivement sur le Google Play Store.