Le Samsung Galaxy A27 se dévoile (encore), mais dans un nouveau coloris « ultra-frais »

Alors que l’on pensait déjà (presque) tout connaître au sujet du Samsung Galaxy A27, une nouvelle fuite est venue nous cueillir. Le futur smartphone milieu de gamme ne serait finalement pas décliné en trois coloris, mais en quatre. Découvrez en photo la nouvelle teinte qui vient s’ajouter à la palette de couleurs du terminal.

Après la fuite orchestrée par MyMobiles et OnLeaks, on pensait déjà tout connaître sur le futur smartphone milieu de gamme de Samsung, le Galaxy A27. Les rendus présumés du terminal dévoilaient son design largement revisité par rapport à son prédécesseur, le Galaxy A26 (que nous avions testé), avec l’apparition (enfin) du poinçon et un bloc photo revisité.

La fuite massive révélait également ce qui devrait être ses dimensions, son poids et ses spécifications techniques : bref, toute sa fiche technique avait été passée au peigne fin. Les coloris n’avaient pas fait exception non plus… sauf un qui avait, visiblement, réussi à passer sous les radars des enquêteurs. Une nouvelle fuite dévoile en effet une autre teinte, portant au nombre de quatre le nombre de couleurs connues.

Le Samsung Galaxy A27 se déclinerait finalement en 4 coloris

Les rendus présumés du Samsung Galaxy A27 partagés à l’occasion de la collaboration entre MyMobiles et OnLeaks avaient trahi la couleur du smartphone, en même temps qu’ils en révélaient le design revisité. On apercevait en effet trois teintes : noir, bleu marine et rose pâle.

Mais il se pourrait que cette palette de couleurs soit composée d’une quatrième nuance. C’est en tout cas ce que déclare sur X (ex-Twitter) l’internaute Mohammed Khatri. D’après lui, apparaît sur la fiche produit d’un revendeur une déclinaison menthe. Une couleur ultra-fraîche, comme l’herbe aromatique dont elle tire son nom. Le Twittos accompagne la légende de sa publication (repérée par SamMobile) d’un visuel, que l’on vous met à disposition ci-dessous :

Galaxy A27 Mint Colour Revealed by Retail Listing 🔥 Possible colour options: ⚫️ Awesome Black

🔵 Awesome Blue

🟢 Awesome Mint

🩷 Awesome Pink pic.twitter.com/hWYUX139nr — Mohammed Khatri (@Mohammed_K_2010) June 4, 2026

Gardons toutefois en tête qu’il vaut mieux considérer toutes ces informations comme hypothétiques jusqu’à la confirmation officielle de Samsung. À part corroborer le design revisité du smartphone, ces images n’apportent aucune nouvelle information sur les spécifications du terminal. On ignore la date de sortie exacte du Galaxy A27, mais elle devrait intervenir d’ici les prochains mois, Samsung ayant récemment, par erreur, reconnu son existence.