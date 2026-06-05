Ninja Foodi FLEX 7-en-1 : avec 90 € de remise, le airfryer est de retour à prix cassé !

Le Ninja Foodi FLEX 7-en-1 a spécialement été conçu pour préparer des repas pour toute la famille. Avec sa capacité de 10,4 litres, vous pouvez cuisiner pour 8 personnes ! Et bonne nouvelle, alors qu’il est normalement en vente à 269,99 €, vous pouvez l’avoir à seulement 179,99 € avec le code PASN10.

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Les airfryers ont réussi à s’imposer dans nos cuisines en révolutionnant notre manière de préparer nos repas. En effet, à mi-chemin entre friteuse classique et four électrique, ces appareils compacts vous permettent de cuisiner de délicieux plats très simplement avec peu, voire aucune matière grasse. Grâce à une circulation optimale de l’air chaud, le résultat est gourmand, croustillant à l’extérieur et fondant à l’intérieur.

Le Ninja Foodi FLEX 7-en-1 est un modèle polyvalent adapté pour un usage familial. Il dispose d’un grand bac de 10,4 litres que vous pouvez déparer en deux avec un séparateur amovible. Cette friteuse sans huile XXL est normalement en vente à 269,99 €. Mais elle est actuellement en promotion à 199,99 €seulement. Avec le code PASN10, son prix chute encore puisqu’en le renseignant dans le panier, vous avez 10 % de remise supplémentaire. Son prix final est donc de 179,99 €.

Ninja Foodi FLEX : ce airfryer 7-en-1 est fait pour les grandes tablées

Les grands airfyers sont généralement dotés de deux tiroirs séparés, ce qui n’est pas toujours pratique lorsqu’on veut cuire des grandes pièces comme un rôti. La Ninja Foodi FLEX a été conçue pour être polyvalente. Elle dispose d’un seul bac d’une contenance de 10,4 litres que vous pouvez soit utiliser dans la totalité, soit diviser en deux zones distinctes avec le séparateur amovible.

Vous souhaitez cuisiner 2 préparations différentes en même temps ? Aucun souci. grâce à la technologie Dual Zone, vous avez la possibilité de choisir des programmes différents pour chaque compartiment. Et avec la fonction SYNC vous permet de synchroniser la fin de cuisson.

Le Ninja Foodi FLEX ne se contente pas que de frire sans huile, il est doté de 7 programmes de cuisson pour s’adapter au mieux à vos besoins. Vous pouvez ainsi l’utiliser aussi bien pour des plats salés que des préparations sucrées. En plus du mode Air Fry, vous pouvez sélectionner les modes Max Crisp, Roast, Bake, Reheat, Dehydrate et Prove. Enfin, vous avez aussi la possibilité de personnaliser la température de 40 à 240 °C.