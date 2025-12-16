iOS 26.3 : Apple s’ouvre à Google avec deux nouveautés clés pour faciliter le passage à Android sur smartphone ET sur montre connectée

Choisir Apple, c’est un peu (beaucoup) s’enfermer dans un écosystème spécifique. Passer à un smartphone Android ou privilégier une montre connectée qui ne soit pas estampillée Apple s’avère parfois compliqué. Mais la bêta d’iOS 26.3 révèle que la firme de Cupertino travaille à simplifier l’interopérabilité entre les OS.

Votre smartphone a fait son temps (ou peut-être pas) et il est désormais grand temps d’en changer. Vous avez toujours possédé un iPhone, mais c’est désormais un appareil Android qui vous fait de l’œil. Vous êtes à deux doigts de céder à la tentation, mais une question existentielle se pose à vous : qu’en sera-t-il du transfert de données ? Et c’est exactement la même chose si vous passez d’un Android à un iPhone.

Apple et Google proposent chacun une application pour vous simplifier la tâche, mais en pratique ce n’est pas toujours aussi aisé. Bonne nouvelle : on vous informait la semaine dernière que les deux géants de la tech avaient enfin fini par s’associer pour vraiment faciliter le passage d’un OS à l’autre. Si les prémices de cette collaboration étaient déjà visibles dans la dernière version Canary d’Android, elles se faisaient encore attendre du côté de la marque à la pomme croquée. C’est désormais de l’histoire ancienne avec la dernière bêta d’iOS 26.3.

iOS 26.3 va faciliter le transfert entre iOS et Android sur smartphone comme sur montre connectée

C’est sans doute l’une des nouveautés les plus marquantes de la dernière mise à jour de l’OS d’Apple : la bêta d’iOS 26.3 introduit deux nouvelles options destinées à faciliter l’interopérabilité avec d’autres systèmes d’exploitation.

La première concerne évidemment le partenariat de la firme de Cupertino avec celle de Mountain View. Parmi les réglages Transférer ou réinitialiser l’iPhone, nos confrères de Tom's Guide ont repéré une option inédite baptisée Transférer vers Android. Pour appairer deux smartphones, il suffit de saisir un code ou de scanner un QR code, le processus se faisant sans fil (via Bluetooth ou Wi-Fi).

Le propriétaire des appareils peut ensuite sélectionner les données qu’il souhaite transférer : numéro de téléphone, photos, messages, notes, applications et bien d’autres. Toutefois, il existe une restriction : les données de santé, les appairages Bluetooth et les notes verrouillées sont exclues du processus.

Autre option découverte : la possibilité de transférer les notifications de l’iPhone vers une montre connectée autre qu’une Apple Watch. Pour l’activer, il faut se rendre dans la section Notifications de l’application Réglages et sélectionner l’appareil qui recevra les notifications du smartphone.

La bêta d’iOS 26.3 n’a sûrement pas encore livré tous ses secrets, une version bêta publique – qui sera suivie de la version stable déployée sur tous les iPhone compatibles – est attendue pour début 2026.