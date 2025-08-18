Apple prépare une mise à jour de sécurité cruciale pour les messages entre iPhone et Android, découvrez laquelle

Avec l’arrivée du protocole RCS sur iPhone avec iOS 18, les interactions avec les appareils Android sont désormais plus pratiques et agréables. Une fonctionnalité clé manque cependant à l’appel : le chiffrement de bout en bout. Mais Apple plancherait actuellement dessus.

iOS 18 a marqué un tournant charnière : après avoir tardé à adopter le RCS, Apple l'a finalement intégré aux iPhone. Si son arrivée s’est faite progressivement, 60 % du parc d’appareils en circulation sont désormais compatibles avec cette technologie. Son intérêt ? Rendre les interactions Android-iOS plus fluides et agréables. Mais une fonction cruciale pour la sécurité est encore aux abonnés absents : le chiffrement de bout en bout.

Mais les choses pourraient bientôt changer. En mars dernier, l’association GSM, qui définit les standards mondiaux de la téléphonie mobile, a publié les nouvelles spécifications de l’Universal Profile 3.0 pour le RCS. Parmi elles : l’intégration d’un chiffrement de bout en bout (E2EE) reposant sur le protocole MLS (pour Messaging Layer Security). Et Apple n’y est pas étranger : la firme a en effet participé à l'élaboration de ce nouveau standard RCS.

Apple planche sur le chiffrement de bout en bout pour les conversations iOS-Android

Apple a partagé sa volonté d’ajouter la prise en charge du chiffrement de bout en bout à ses différents systèmes d’exploitation « dans de futures mises à jour logicielles ». Et cela pourrait arriver plus vite qu’on ne le pense : nos confrères d’Android Authority ont repéré des lignes de code, dans les bêtas d’iOS 26, qui suggèrent l’arrivée du protocole MLS sur les iPhone.

Cela représenterait une avancée significative en termes de sécurité : selon la GSM, le protocole MLS fera du RCS le premier service de messagerie à grande échelle à proposer un chiffrement interopérable et sécurisé de bout en bout entre différents clients de messagerie. Pour le moment, les utilisateurs iOS bénéficient du chiffrement de bout en bout, mais seulement avec iMessage. Lors d’échanges avec un appareil Android, l’application Messages des iPhone bascule en RCS, actuellement sans chiffrement. Avec l’ajout du protocole MLS, personne ne pourra accéder aux messages et à leur contenu (fichiers et médias) : ils seront confidentiels et protégés.

Rien ne garantit pour l’instant que iOS 26 marquera l’introduction officielle du protocole MLS dans le RCS des iPhone, mais ces lignes de code montrent qu’Apple planche actuellement dessus en testant le même chiffrement que celui intégré à Google Messages. Il semble par ailleurs que la firme de Cupertino favorise une implémentation minimaliste des fonctionnalités de l’Universal Profile 3.0 : aucune ligne de code ne suggère l’ajout d’options telles que les icônes de groupe ou les mentions. Chez Android, les conversations sont uniquement chiffrées lorsque les deux utilisateurs utilisent un client compatible avec l’E2EE, comme Google Messages.