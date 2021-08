Les Google Pixel permettent désormais d’enregistrer les appels, mais pas partout

La plupart des Google Pixel peuvent désormais enregistrer les appels. Cela fait maintenant plusieurs mois que la firme de Mountain View annonce le déploiement de la fonctionnalité à travers le monde. Mais cette dernière s’est heurtée à la législation de certains pays, ce qui empêche encore l’option d’être disponible partout.

Il n’est pas toujours simple pour les constructeurs de proposer de nouvelles fonctionnalités sur leurs appareils. Alors que certains utilisateurs peuvent déjà depuis un certain temps enregistrer leurs appels sur leur Google Pixel, d’autres ont dû faire preuve de patience avant d’en faire de même. Il semblerait néanmoins que l’attente touche à son terme. Selon quelques témoignages, le Pixel 4a peut désormais, lui aussi, enregistrer les appels.

Une fois activée, la fonctionnalité apparaît sous la forme d’un bouton « Enregistrer » lorsque l’utilisateur passe un appel. Dans les paramètres de l’application, une section « Enregistrement des appels » a été ajoutée et permet de configurer la durée de stockage des fichiers audio. Il est ainsi possible de laisser son Pixel le supprimer automatiquement au bout de 7, 14, ou 30 jours. Bien entendu, il est également possible de faire en sorte que le fichier ne s’efface que manuellement.

Les Google Pixel ne peuvent pas encore enregistrer des appels en France

Malgré les signes évidents de déploiement, rien ne dit que vous avez accès à la fonctionnalité. En effet, Google ne peut rien contre la législation de certains pays, qui interdisent l’enregistrement d’appel sans un avertissement au préalable. C’est notamment le cas de la France qui, comme le rapportent nos confrères de 9to5Google, bloque apparemment l’arrivée de la fonctionnalité. C’est également le cas du Royaume-Uni, alors qu’elle est par exemple disponible en Inde.

Ainsi, bien que le Pixel 6 sera commercialisé en France, rien ne dit qu’il intégrera l’enregistrement des appels. Il est possible que les autorités finissent par accepter la chose, ou bien que Google s’adapte à la loi en affichant un avertissement à l’écran. En attendant, il existe heureusement d’autres moyens de conserver des fichiers audio de ses appels. Vous pouvez les découvrir dès maintenant grâce à notre vidéo sur le sujet ci-dessus.