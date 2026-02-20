AMD bat le record du monde de l’overclocking avec une fréquence complètement folle atteinte par la Radeon RX 9060 XT

AMD vient de publier une vidéo sur sa chaîne YouTube qui suit le record d'overclocking établi sur sa Radeon RX 9060 XT. La fréquence obtenue par les deux participants dépasse de très loin tout ce qui a été vu dans le milieu jusqu'à maintenant.

Le monde de l'overclocking est un milieu fascinant pour quiconque ayant déjà vécu le stress de monter son processeur et sa carte graphique à plusieurs centaines, voire milliers d'euros dans son PC flambant neuf. En effet, observer des gens verser en abondance de l'azote liquide sur des GPU dernier cri est une expérience pour le moins étrange pour un néophyte et pourtant, c'est bien ce qui a permis à AMD de récemment battre le record du monde en la matière.

Le précédent record, établi sur un GPU intégré Intel Arrow Lake vient donc d'être pulvérisé par le duo d'overclockeurs Bill Alverson “Sampson” et SplaveWorld. La manœuvre a été réalisée sur une Radeon RX 9060 XT, soit la deuxième carte graphique la plus puissante d'AMD à ce jour, après la RX 9070 XT. La fréquence atteinte est tout bonnement impressionnante, puisque le duo est parvenu à faire grimper le GPU à 4,769 Ghz.

Sur le même sujet — Intel Core i9-12900K Alder Lake : l’overclocking transforme le processeur en vrai radiateur

Le nouveau record du monde d'overclocking ne sera pas battu de sitôt

À titre de comparaison, le précédent record toute catégorie confondue était de 4,25 GHz. Pour une carte graphique distincte du processeur, celui-ci était de 4,02 GHz, détenue par la GeForce RTX 4090 de Nvidia. Dans les deux cas, la fréquence atteinte par Bill Alverson “Sampson” et SplaveWorld semble provenir d'un autre monde. Même par rapport au boost officiellement possible sur le GPU, la performance est très impressionnante.

AMD promet en effet sur la fiche technique de sa Radeon RX 9060 XT que celle-ci peut atteindre une fréquencede 3130 Mhz, contre 2705 MHz en temps normal. La fréquence atteinte par les overclockeurs est ainsi 52% à celle annoncée par le constructeur. Comme quoi, l'azote liquide, ça fonctionne. À ne évidemment pas reproduire chez soi ceci dit, bien qu'il soit possible de s'adonner soi-même à l'overclocking en se renseignant un minimum sur le sujet.


