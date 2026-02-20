La ville privée de SpaceX construit son propre tribunal, Elon Musk bientôt juge ?

Starbase continue de s’organiser comme une véritable ville. Après les pompiers et un futur service de police, elle veut désormais sa propre justice. La cité fondée autour de SpaceX franchit une nouvelle étape dans son autonomie.

​​À l’origine, Starbase n’était qu’un site industriel dédié au développement de la fusée Starship au Texas. En 2024, SpaceX a officiellement demandé à transformer la zone en municipalité à part entière. L’objectif affiché était de simplifier les démarches administratives et d’accompagner la croissance rapide du site. L’entreprise évoquait alors des investissements massifs et la création d’un véritable lieu de vie autour de son usine.

Depuis, l’activité n’a cessé d’augmenter. Malgré plusieurs incidents lors des essais de Starship, dont une explosion majeure sur un centre de test en 2025 depuis réparé, les opérations ont repris. La population locale progresse et les besoins en services publics se multiplient. Starbase dispose déjà d’un service de pompiers volontaires et gère certains permis de construire. La ville travaille aussi à la création de sa propre police municipale.

Starbase veut créer un tribunal municipal avec un juge nommé pour deux ans

Selon TechCrunch, l’administrateur municipal de Starbase a proposé la création d’un tribunal local lors d’une réunion officielle. Le projet prévoit un juge à temps partiel, un procureur et un greffier. En attendant la nomination d’un magistrat pour un mandat de deux ans, le maire de la ville assurera temporairement la fonction de juge.

Starbase compte actuellement environ 580 habitants. En 2025, la zone a enregistré 420 appels aux forces de l’ordre, 180 interventions des pompiers et 140 appels aux services d’urgence médicale. Les autorités ont aussi recensé 353 accidents dans le secteur. Plus de 7 000 véhicules empruntent chaque jour la Highway 4, principal axe d’accès au site.

La municipalité explique que le bureau du shérif du comté ne peut garantir une présence permanente sur place. La localisation isolée de Starbase impose des délais d’intervention rapides, notamment lors des lancements de fusées qui attirent de nombreux visiteurs. La création d’un tribunal s’inscrit dans cette volonté de renforcer les services publics locaux. Elon Musk ne deviendra juge que s’il occupe un jour le fauteuil de maire. En attendant, son rôle reste limité aux fusées, pas aux audiences.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

WhatsApp a trouvé la solution pour que vous compreniez enfin ce qu’il se passe quand vous débarquez dans une conversation de groupe

Il est parfois bien compliqué de prendre une conversation en route lorsque l’on arrive dans un groupe WhatsApp. L’application de messagerie s’attaque enfin à ce problème avec une nouvelle fonctionnalité…

Votre casque audio contient des substances toxiques, cette étude fait froid dans le dos

Une analyse menée sur plus de 80 modèles de casques audio montrent que ces derniers contiennent des composés chimiques nuisibles à l’Homme. Lesquels et peut-on agir à notre niveau ?…

One UI 8.5 : Samsung officialise son nouveau Bixby, découvrez ses capacités agentiques inédites

La nouvelle version de Bixby dopée à l’IA de Perplexity a déjà commencé à montrer de quoi elle serait capable au travers de fuites des bêtas de One UI 8.5….

“Liberté.gov” : Donald Trump va offrir un VPN gratuit au monde entier et c’est une bien plus mauvaise idée qu’il n’y paraît

Le département d’État des États-Unis a annoncé le lancement d’une nouvelle plateforme à destination du monde entier. Baptisé freedom.gov, celle-ci permettra à n’importe qui de naviguer sur le web comme…

Des ex-ingénieurs Tesla lancent Fort, un bracelet fitness plus précis que ses rivaux

Un nouveau bracelet connecté veut changer le suivi sportif. Développé par d’anciens ingénieurs Tesla, il promet une précision inédite en musculation. Fort affirme reconnaître automatiquement plus de 50 exercices sans…

Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro : de nouvelles images corroborent encore le design repensé des prochains écouteurs de Samsung

Plus que quelques jours avant que Samsung ne présente sa nouvelle gamme d’écouteurs sans fil : les Galaxy Buds 4 et leur version Pro. Désormais, le temps n’est plus aux…

Les fusées SpaceX contaminent l’atmosphère avec des métaux, cette étude le confirme

La rentrée d’une fusée SpaceX ne passe pas inaperçue. Des scientifiques ont mesuré un pic inédit de métaux dans la haute atmosphère. Les résultats confirment un impact direct des débris…

Poser une question sur une vidéo YouTube qu’on regarde sur sa TV devient réalité

YouTube annonce tester un nouvel outil d’IA conversationnelle sur téléviseurs. Il va devenir possible de poser des questions sur une vidéo qu’on est en train de visionner. YouTube fait savoir…

TV

Gemini devient un vrai guide de voyage grâce à l’intégration complète de Google Maps

Nous allons pouvoir sélectionner une zone géographique précise dans Google Maps et la partager à Gemini pour obtenir des réponses à son sujet. Google continue d’améliorer l’intégration de ses différents…

IA

Le Bloc-notes de Windows 11 devient compatible avec les images

Une mise à jour d’envergure du Bloc-notes de Windows 11 va rendre l’application compatible avec les images, et plus seulement avec du texte. Qui l’eût cru ? Réputé pour sa…