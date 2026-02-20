La ville privée de SpaceX construit son propre tribunal, Elon Musk bientôt juge ?

Starbase continue de s’organiser comme une véritable ville. Après les pompiers et un futur service de police, elle veut désormais sa propre justice. La cité fondée autour de SpaceX franchit une nouvelle étape dans son autonomie.

​​À l’origine, Starbase n’était qu’un site industriel dédié au développement de la fusée Starship au Texas. En 2024, SpaceX a officiellement demandé à transformer la zone en municipalité à part entière. L’objectif affiché était de simplifier les démarches administratives et d’accompagner la croissance rapide du site. L’entreprise évoquait alors des investissements massifs et la création d’un véritable lieu de vie autour de son usine.

Depuis, l’activité n’a cessé d’augmenter. Malgré plusieurs incidents lors des essais de Starship, dont une explosion majeure sur un centre de test en 2025 depuis réparé, les opérations ont repris. La population locale progresse et les besoins en services publics se multiplient. Starbase dispose déjà d’un service de pompiers volontaires et gère certains permis de construire. La ville travaille aussi à la création de sa propre police municipale.

Starbase veut créer un tribunal municipal avec un juge nommé pour deux ans

Selon TechCrunch, l’administrateur municipal de Starbase a proposé la création d’un tribunal local lors d’une réunion officielle. Le projet prévoit un juge à temps partiel, un procureur et un greffier. En attendant la nomination d’un magistrat pour un mandat de deux ans, le maire de la ville assurera temporairement la fonction de juge.

Starbase compte actuellement environ 580 habitants. En 2025, la zone a enregistré 420 appels aux forces de l’ordre, 180 interventions des pompiers et 140 appels aux services d’urgence médicale. Les autorités ont aussi recensé 353 accidents dans le secteur. Plus de 7 000 véhicules empruntent chaque jour la Highway 4, principal axe d’accès au site.

La municipalité explique que le bureau du shérif du comté ne peut garantir une présence permanente sur place. La localisation isolée de Starbase impose des délais d’intervention rapides, notamment lors des lancements de fusées qui attirent de nombreux visiteurs. La création d’un tribunal s’inscrit dans cette volonté de renforcer les services publics locaux. Elon Musk ne deviendra juge que s’il occupe un jour le fauteuil de maire. En attendant, son rôle reste limité aux fusées, pas aux audiences.