Google Pixel : 4 ans plus tard, vous pouvez enfin enregistrer vos appels

C'est en 2021 que Google permet pour la première fois aux utilisateurs de smartphones Pixel d'enregistrer leurs appels. Mais cette fonctionnalité n'était alors pas disponible dans le monde entier. Il aura fallu attendre 2025 pour que la firme de Mountain View la déploie pour tout le monde.

On parle (à peu de chose près) d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Certes, on exagère un tout petit peu, mais cela fait tout de même 4 ans que Google a annoncé l'arrivée de la fonctionnalité d'enregistrement d'appels sur ses smartphones Pixel. Mais à l'époque, cette dernière est seulement disponible pour une poignée d'utilisateurs à travers le monde, et ce, pour une raison simple : la firme de Mountain View s'est heurtée à la législation de certains pays, rendant le déploiement de la fonctionnalité compliqué.

Voilà pourquoi les utilisateurs français, parmi tant d'autres, en sont privés depuis. À la place, Google a certes développé d'autres options bien pratiques pour son application Téléphone, comme le filtrage d'appel et même les réponses automatiques par intelligence artificielle. Mais toujours pas d'enregistrement d'appels pendant toutes ces années. Jusqu'à ce qu'en septembre dernier, la firme annonce que la fonctionnalité sera bientôt, enfin, déployée dans le monde entier. C'est désormais chose faite.

Les Google Pixel peuvent enfin enregistrer les appels partout dans le monde

Cette semaine a eu lieu le Pixel Drop, l'événement mensuel organisé par Google qui amène de nombreux nouvelles fonctionnalités sur ses smartphones. Parmi elles, donc, l'enregistrement d'appel. Celui-ci semble désormais disponible sur les Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro Fold après mise à jour de l'application Téléphone. Il ne devrait pas tarder à apparaître sur tous les autres modèles compatibles, à savoir les Pixel 6 et plus récents.

Autrement dit, il faudra probablement attendre que le Pixel Drop de novembre soit disponible sur votre smartphone pour profiter de la fonctionnalité. Une foix chose faite, il faudra l'activer depuis Paramètres > Assistant d'appel > Enregistrement d'appel. En lançant la fonction pour la première fois, une popup apparaîtra, vous informant de la politique de Google en matière de protection des données, ainsi que la législation en vigueur dans le pays à ce sujet.

