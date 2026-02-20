WhatsApp a trouvé la solution pour que vous compreniez enfin ce qu’il se passe quand vous débarquez dans une conversation de groupe

Il est parfois bien compliqué de prendre une conversation en route lorsque l'on arrive dans un groupe WhatsApp. L'application de messagerie s'attaque enfin à ce problème avec une nouvelle fonctionnalité : l'historique des messages.

whatsapp historique conversation groupe

WhatsApp reçoit régulièrement de nouvelles fonctionnalités, venant régler les quelques soucis qu'on y trouve encore — et qui ont parfois été créé par Meta elle-même. Il arrive même que l'application écoute ses utilisateurs pour intégrer de nouvelles options plébiscitées. C'est exactement ce qui vient de se passer, avec cette fonction récemment ajoutée et qui est “parmi les plus demandées” par la communauté, selon la firme.

Historique des messages de groupe : voici donc comment se nomme cette nouvelle fonctionnalité, ce qui donne déjà un bon aperçu de son rôle. Jusqu'à maintenant, débarquer sur une conversation de groupe déjà entamée pouvait être bien compliqué, puisque l'utilisateur n'avait accès à aucun historique des messages. Il fallait donc tenter de rattraper la discussion en cours, ce qui n'est pas toujours simple lorsque le groupe en question comporte plusieurs dizaines, voire plus, de membres.

Sur le même sujet — WhatsApp : cette nouvelle fonctionnalité active toutes les options de sécurité les plus robustes, voici lesquelles

L'historique des messages de groupe enfin accessible sur WhatsApp

L'historique des messages de groupe vient donc régler ce problème en faisant précisément ce que son nom indique : fournir un nombre fixe de messages précédemment postés dans la conversation pour obtenir un peu de contexte. Concrètement, la personne invitant un contact dans le groupe se verra proposer la possibilité via une fenêtre pop-up de lui afficher un certain nombre de messages, allant de 25 à 100. L'utilisateur en question pourra ainsi lire ce qui s'est dit avant son arrivée.

Les autres membres du groupe seront également notifiés de la manœuvre via un petit message dans la conversation, ainsi que par un changement de design pour les messages partagés. Enfin, les admins pourront s'ils le souhaitent désactiver cette fonctionnalité au sein du groupe. À l'heure où sont écrites ces lignes, le déploiement est encore en cours dans le monde entier. Il est donc possible que la fonctionnalité ne soit pas encore disponible sur votre smartphone.


