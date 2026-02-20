On sait quels processeurs équiperont les Nothing Phone (4a), la marque confirme

Nothing tease encore l'arrivée imminente des Nothing Phone (4a) et (4a) Pro en annonçant les processeurs qu'embarqueront les smartphones. On sait désormais quasiment tout sur les deux mobiles.

nothing phone 3a pro
Crédits : Phonandroid

Nothing met le paquet sur la communication. La cible : les successeurs des Nothing Phone (3a) et (3a) Pro. Dans la même veine que la gamme “a” des Google Pixel, ce sont des smartphones plus orientés milieu de gamme cherchant tout de même à présenter des caractéristiques proches du premium. Sans attendre les messages officiels, les leakers s'en sont donnés à cœur joie pour nous dévoiler tout ce qu'il y a savoir ou presque sur les Nothing Phone (4a) et (4a) Pro.

Lire aussi – La sortie du Nothing Phone (4a) Pro approche, un design toujours aussi original pour un bon rapport qualité-prix ?

Il n'empêche que cela reste des suppositions à confirmer. C'est là l'intérêt des posts de Nothing sur X (Twitter). La firme londonienne dévoile quelques aspects de ses futurs smartphones par l'intermédiaire d'images faciles à interpréter. La dernière en date, publiée sur le compte du cofondateur de Nothing, Carl Pei, se focalise sur les processeurs des mobiles.

Voici les processeurs des smartphones  Nothing (4a) et (4a) Pro

Trêve de suspense, les Nothing (4a) et (4a) Pro embarqueront un processeur Snapdradon de Qualcomm. Le porte-document arborant le logo de la marque ne laisse aucune place au doute. Pour le modèle précis, il faudra attendre, mais une précédente fuite parlait du Snapdragon 7s Gen 4 pour les deux versions. C'est lui que l'on trouve dans le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ par exemple.

Quant au reste de la fiche technique, on en a également une très bonne idée, même si la prudence reste toujours de mise. 8 ou 12 Go de RAM selon les configurations, 128 ou 256 Go d'espace de stockage, une batterie de 5 400 mAh avec une puissance en charge filaire de 50 W… Le modèle standard profitera d'un écran de 6,78 pouces (6,83 pour le Pro) et de 3 capteurs photo arrière : 50 MP pour le principal et le téléobjectif, 8 MP pour l'ultra grand angle.  Les Nothing (4a) et (4a) Pro seront dévoilés officiellement lors d'un événement le 5 mars 2026.


