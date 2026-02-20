Le airfryer Ninja Double Stack 7,6 L passe à prix sacrifié avec 100 € de réduction !

Normalement en vente à 229,99 €, le airfryer Ninja Double Stack d’une capacité de 7,6 L est actuellement en promotion sur le site officiel de la marque. Et avec le code PANINJA10, son prix chute encore pour passer à 130,58 € seulement, soit près de 100 € de réduction ! C’est une affaire pour une friteuse sans huile avec de telles caractéristiques, alors profitez-en.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Ninja a réussi à s’imposer comme une marque de référence sur le marché très concurrentiel des friteuses sans huile. Le géant américain propose en effet des airfryers simples d’utilisation qui sont à la fois puissants et innovants. Et avec cette offre, vous pouvez vous offrir le Ninja Double Stack de 7,6 L à prix cassé !

Habituellement en vente à 229,99 €, ce airfryer à double niveaux est affiché en promotion à 145,09 €. Et grâce au code PANINJA10 à renseigner dans le panier, vous obtenez 10% de réduction supplémentaire, ce qui fait chuter son prix à 130,58 € seulement. Le code PANINJA10 est valable sur de nombreux produits donc si vous prévoyez d’acheter un airfryer, c’est le bon moment pour craquer !

Ninja Double Stack : un airfryer compact et ingénieux

Vous cherchez un airfryer avec une grande capacité, mais qui ne prend pas trop de place dans votre cuisine ? Le Ninja Double Stack a été conçu pour économiser de l’espace sur votre plan de travail. Il dispose de deux tiroirs séparés qui se trouvent l’un au dessus de l’autre. Cette configuration vous permet de réduire l’emprise au sol tout en gardant une grande capacité pour cuisiner pour toute la famille.

Cette friteuse sans huile dispose d’une capacité de 7,6 L. Cela est suffisant pour de préparer des repas pour 6 personnes. Vous avez par exemple la possibilité de cuire un poulet de 1,2 kg ou 400 g de frites croustillantes dans chacun des tiroirs.

Le Ninja Double Stack dispose par ailleurs d’une grille dans chaque tiroir, ce qui permet de cuire différents aliments en même temps.

La circulation optimale de l’air diffuse l’air chaud uniformément pour un résultat gourmand.

Chaque tiroir peut être contrôlé indépendamment et, si vous souhaitez que vos deux préparations soient prêts en même temps, vous pouvez synchroniser la fin de cuisson grâce à la fonction SYNC. Enfin, la friteuse sans huile Ninja Double Stack dispose de 6 modes de cuisson différents, à savoir Air Fry (Frire sans huile), Max Crisp (Croustillant max), Roast (Rôtir), Bake (Cuire au four), Dehydrate (Déshydrater), Reheat (Réchauffer).