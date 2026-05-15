Rachat de SFR par Orange, Free et Bouygues : l’échéance du 15 mai est passée, voici la nouvelle date butoir

Le rachat de SFR par Bouygues Telecom, Orange et Free semblait en bonne voie : Altice France a accordé le 17 avril dernier des négociations exclusives au consortium. Mais cette exclusivité avait une date d’expiration : le 15 mai 2026. L’échéance est arrivée, mais aucun accord n’a encore été finalisé. Les opérateurs viennent de s’exprimer sur la suite des opérations. Voici ce qu’il en est.

SFR vente décision tribunal
Crédits : Adobe Stock

Nouvel épisode du feuilleton sur le rachat de SFR. En octobre dernier, Orange, Bouygues Telecom et Free-Groupe iliad avaient fait une offre à 17 milliards d’euros à Altice France. Mais la maison-mère l’avait rapidement rejetée. Puis, le 17 avril 2026 – soit près de cinq mois plus tard –, le consortium a fait une nouvelle offre, s’élevant cette fois à 20,35 milliards d’euros.

Altice France a alors accepté d’entrer « en négociations exclusives » avec le consortium, décision annoncée dans un communiqué.  Ce document détaillait le contenu desdites négociations – notamment la répartition entre les différents acteurs – et dévoilait que la période d’exclusivité octroyée par la maison-mère de SFR courrait jusqu’au 15 mai. Sauf que, à l’heure où nous rédigeons ces lignes, l’échéance est arrivée et aucun accord n’a été finalisé. On fait le point sur la situation.

Altice France accorde un délai supplémentaire à Orange, Free et Bouygues pour négocier le rachat de SFR

Dans le communiqué de presse d’avril, le bien-fondé du rachat de SFR par le consortium était exposé, mettant en avant les intérêts des clients de l’opérateur bientôt déchu : renforcement des investissements dans la cybersécurité, l’innovation, la résilience des réseaux très haut débit… Des éléments rassurants – bien qu’une hausse des prix ne soit pas totalement à écarter.

Mais alors que nous sommes arrivés à la date butoir du 15 mai et que les négociations exclusives n’ont manifestement pas abouti : quelle est la prochaine étape du rachat de SFR ? Altice France, Orange, Bouygues Telecom et Free-Groupe iliad viennent de publier un nouveau communiqué de presse à ce propos.

Il y est déclaré que les « parties poursuivent leurs discussions constructives et, dans ce contexte, Altice France a accepté de prolonger la période d'exclusivité jusqu'au 5 juin 2026 ». L'offre demeure ainsi à 20,35 milliards de dollars. Toutefois, pas plus qu’il y a un mois, rien ne garantit que l’extension du délai des négociations permettra d’aboutir à un accord. La suite au prochain épisode…


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