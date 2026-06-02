Cette méthode révèle des planètes cachées que même les télescopes ne voient pas

Repérer une planète qu'on ne voit pas semblait impossible. Des astronomes y parviennent désormais en observant les jeunes étoiles et leur entourage. Cette avancée pourrait même éclairer la naissance de notre propre système solaire.

L'Univers regorge de planètes que personne n'a jamais vues. Beaucoup restent indétectables, faute de lumière suffisante pour les repérer depuis la Terre. Récemment, on apprenait que des milliards de mondes errants se fondent dans l'obscurité du cosmos sans jamais se révéler. Les astronomes cherchent donc des méthodes indirectes pour les débusquer. Le défi devient encore plus grand pour les planètes très jeunes, encore noyées dans la matière qui entoure leur étoile.

Les jeunes étoiles naissent au milieu d'un disque de gaz et de poussière. C'est là que se forment les planètes, qui creusent peu à peu des sillons dans cette matière. Une découverte récente avait montré comment un anneau cosmique pouvait livrer des secrets insoupçonnés sur l'avenir d'un système. Cette fois, des chercheurs proposent de lire ces anneaux pour déterminer la masse des planètes qui les sculptent.

Cette technique pèse des planètes invisibles grâce aux anneaux de poussière des jeunes étoiles

Une équipe d'astronomes a mis au point une méthode pour peser des planètes impossibles à observer directement. Selon une étude publiée dans The Astrophysical Journal, ces anneaux de poussière trahissent la masse de la planète cachée. Leur largeur et la position de leur point le plus lumineux livrent l'information clé. Amena Faruqi, chercheuse à l'Université de Warwick au Royaume-Uni, compare ces structures à de véritables empreintes digitales planétaires. La relation tient quelle que soit la longueur d'onde observée ou la taille des grains de poussière.

Les chercheurs ont d'abord utilisé des simulations informatiques, puis vérifié leur approche sur un système réel. Baptisé PDS 70, ce dernier se situe à environ 370 années-lumière et abrite au moins deux planètes. La méthode a estimé la masse de PDS 70 c à environ 7,5 fois celle de Jupiter, un résultat conforme aux mesures actuelles. Les simulations ont aussi révélé qu'une planète massive peut piéger jusqu'à 20 fois la masse de la Terre en poussière. Cette avancée pourrait à terme aider à comprendre comment notre propre système solaire s'est formé voilà 4,6 milliards d'années.