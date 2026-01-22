Bouygues Telecom dévoile son décodeur dopé à l’IA : l’opérateur veut révolutionner votre expérience TV

Bouygues Telecom vient d’officialiser un troisième produit inédit. Après la Bbox 5G nouvelle génération et l’Extra Bbox, l’opérateur présente un décodeur dopé à l’IA censé poser les jalons d’une nouvelle ère : celle de la TV intelligente aux images sublimées. Voici par quels moyens il compte y arriver.

Bouygues Telecom fête ses 30 ans en 2026. À cette occasion, l’opérateur a fait trois grandes annonces qui reflètent ses valeurs : la qualité de service et de l’expérience client, ainsi que l’innovation utile. Nous vous en avons déjà présenté deux au sein de nos colonnes : l’Extra Bbox, une box de secours 5G et une Bbox 5G nouvelle génération, la première avec une offre complète incluant un répéteur et une clé b.tv encore plus puissante.

Mais ce n’est pas tout. Bouygues lance également un décodeur b.tv nouvelle génération, censé ouvrir une nouvelle ère : celle de la TV intelligente. Selon l'opérateur, il s’agit d’un produit pionnier au cœur duquel se trouvent trois innovations.

S’imposer comme la nouvelle référence : l’ambition du nouveau décodeur b.tv

D’abord, c’est le premier décodeur conçu par un opérateur français avec une qualité d’image sublimée par l’IA et cela grâce à la présence d’une puce dédiée – un NPU – permettant de faire tourner des applications IA localement. Ensuite, il embarque sous le capot un meilleur processeur (Synaptics 4 cœurs). Enfin, afin que tous ses clients puissent en profiter, Bouygues a simplifié le processus d’installation – le décodeur profitant notamment d’une fonction d’auto-appairage Wi-Fi et de la télécommande : il suffit simplement de le brancher.

Ainsi, la révolution est à l’intérieur : ne vous fiez pas à son aspect compact, il intègre les derniers standards vidéo et audio (HDR10, HLG, Dolby Vision, Dolby Atmos), la meilleure connectivité (Bluetooth 5.2, USB-C, USB-A, HDMI, Gigabit Ethernet), et, on vous le disait, un NPU et un processeur encore plus puissant, secondé par une mémoire RAM de 4 GB.

Ce que cela signifie concrètement ? Ce décodeur b.tv IA introduit la notion de HDR dans les flux live et un utilisateur avec une TV 4K HDR pourra exploiter le plein potentiel de son téléviseur. Dès son lancement, deux services d’IA seront disponibles sur le player : la transformation de vidéo en qualité HDR et l’upscaling. Tournant sous Android 14, il donne accès à tous les services de streaming et aux milliers d’applications du Google Play Store. Il bénéficie également de Google Cast et de l’Assistant pour la recherche vocale.

Cet équipement résultant d’une écoconception est pensé comme un produit durable. Afin de pouvoir s’intégrer dans n’importe quel écosystème de maison connectée, celui-ci est certifié Matter et Thread. Quant au NPU, il permettra d’implémenter de nouveaux modèles d’IA au fil du temps.

Ce décodeur sera intégré à l’offre Bbox ultym – ainsi que sa déclinaison Gaming. Pour rappel, elle est au prix de 44,99 € par mois – et le reste, même après 12 mois, pour les clients BIG. À l’image de la nouvelle Bbox 5G et de l’Extra Bbox, le décodeur b.tv IA sera disponible à partir du 26 janvier.