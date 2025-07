Vous êtes abonné Freebox ? Bonne nouvelle, Free vous offre 7 nouvelles chaînes

Si vous êtes abonné Freebox, voici une bonne nouvelle : Free enrichit son offre de télévision en vous offrant dès aujourd’hui et sans aucun surcoût 7 nouvelles chaînes du groupe RMC BFM. Une initiative renouvelée de l'opérateur qui vise à diversifier son offre audiovisuelle et à la rendre toujours plus accessible.

Cette nouvelle devrait faire plaisir aux téléspectateurs passionnés, qu’ils préfèrent les programmes de divertissement, d’information ou de découverte. Des récits d’aventure aux émissions de voyage, en passant par des enquêtes réelles ou fictives, Free crée l’événement en diversifiant son offre audiovisuelle. Dès aujourd’hui, l’opérateur offre à ses abonnés Freebox 7 nouvelles chaînes du groupe RMC BFM – après un faux départ le mois dernier.

L’an dernier, l’opérateur avait déjà offert plus de 40 chaînes TV à ses clients Freebox. Cette initiative renouvelée répond à son ambition de s’adapter aux modes de consommation de la télévision et de proposer à ses abonnées une offre télévisuelle toujours plus diversifiée et accessible à tous. Voici à quoi vous attendre avec ces 7 nouvelles chaînes.

Lire aussi – Méfiez-vous des derniers mails de Free que vous avez reçus, c’est peut-être une dangereuse arnaque

7 nouvelles chaînes sans surcoût dans le bouquet Freebox

Avec l’intégration de ces chaînes à son bouquet de base, Free propose une offre toujours plus généreuse et accessible. En rejoignant BMF2 et l’AFTER FOOT TV, ces 7 nouvelles chaînes diffusées en continu élargissent l’univers télévisuel de la Freebox, qui était déjà composé de plus de 260 chaînes – 300 pour les abonnés à la Freebox Ultra.

Cette initiative s’inscrit dans la tendance du FAST TV (Free Ad-Supported Streaming Television), un modèle à mi-chemin entre la télévision classique et le streaming. En diffusant des contenus issus de catalogues existants financées par la publicité, cela permet à Free de fidéliser ses abonnés et de capter de nouveaux revenus. Voici les 7 chaînes :

BFM Grands Reportages(canal 162) pour une immersion dans l’univers du reportage et de l’investigation.

RMC Talk Info (canal 169) si vous êtes amateurs de débats et de talk-shows et des émissions phares de la radio RMC, telles que Les Grandes Gueules ou Estelle Midi.

(canal 169) si vous êtes amateurs de débats et de talk-shows et des émissions phares de la radio RMC, telles que Les Grandes Gueules ou Estelle Midi. RMC WOW (canal 222) si les sensations fortes sont ce qui vous fait vibrer avec des documentaires sur des événements, des phénomènes ou des exploits incroyables.

(canal 222) si les sensations fortes sont ce qui vous fait vibrer avec des documentaires sur des événements, des phénomènes ou des exploits incroyables. RMC Mystère (canal 223) pour une plongée dans les grands mystères de l’Univers.

(canal 223) pour une plongée dans les grands mystères de l’Univers. RMC Alerte Secours (canal 224) pour une immersion avec les professionnels de l’urgence.

(canal 224) pour une immersion avec les professionnels de l’urgence. RMC Mecanic (canal 233) pour les passionnés d’automobile sous toutes ses formes : restauration de modèles anciens, compétitions et émissions cultes telles que Top Gear France ou Vintage Mecanic vous attendent.

(canal 233) pour les passionnés d’automobile sous toutes ses formes : restauration de modèles anciens, compétitions et émissions cultes telles que Top Gear France ou Vintage Mecanic vous attendent. RMC J’irai dormir chez vous (canal 251) pour les amoureux du voyage et du monde qui souhaitent suivre les aventures d’Antoine de Maximy.

Abonnés Freebox, vous pouvez dès maintenant explorer vos nouvelles chaînes via la mosaïque (canal 27) ou depuis l’application OQEE by Free pour un visionnage multi-écrans et simultané.