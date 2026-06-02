Ce mini PC à moins de 250 € embarque un Ryzen 7 et peut accueillir une carte graphique externe

Un mini PC bien équipé et disposant d’un port OCuLink sous la barre des 300 euros, c’est ce que propose AliExpress avec le GMKtec K12. Avec son processeur Ryzen 7 H 255, il est actuellement proposé à 252 €, mais l’offre ne va pas durer.

Mini PC GMKtec K12 Mini

Les mini PC sont devenus une alternative crédible aux tours traditionnelles pour ceux qui cherchent de la puissance sans sacrifier l'espace sur leur bureau. Leur format ultra-compact cache des configurations capables de tenir tête à bien des PC fixes. C’est le cas du GMKtec K12 qui fait l’objet d’une belle offre sur AliExpress dans le cadre de ses promotions d’été.

Il est affiché à 252 € au lieu de 340 € dans sa version barebone (sans RAM, sans stockage, sans OS), mais vous pouvez compléter facilement la configuration. Ce prix est déjà généreux pour ce que propose ce mini PC, mais AliExpress vous offre 20 € de réduction supplémentaire en sélectionnant PayPal comme moyen de paiement.

La machine vous revient au final à 232 €. Elle est expédiée gratuitement depuis l'Espagne. L’offre ne va pas rester disponible longtemps.

Un mini PC qui mise sur la puissance et l'évolutivité

Ce mini PC embarque l'une des puces les plus intéressantes du segment compact : le Ryzen 7 H 255 d'AMD. Il s’agit en réalité d’un Ryzen 7 8745HS renommé. Le processeur dispose de 8 cœurs et 16 threads et est capable de grimper à 4,9 GHz en boost. Le GMKtec K12 intègre aussi d’une puce graphique Radeon 780M.

Ce combo est déjà suffisant pour aller au-delà de la bureautique. Il peut en effet faire tourner des jeux pas trop gourmands en Full HD, à réglages modérés. Il permet aussi d'aborder sans difficulté le montage vidéo occasionnel ou encore certaines applications créatives.

Malgré la présence d’un GPU intégré, ce mini PC se distingue par la présence d’un port OCuLink PCIe Gen4 x4. Cette connectique permet de brancher une carte graphique externe, transformant le GMKtec K12 en une véritable machine de jeu lorsqu’il est associé à un eGPU.

Enfin, la configuration est très flexible et évolutive. Le PC dispose de deux emplacements DDR5 acceptant jusqu’à 128 Go de RAM. On y retrouve par ailleurs trois connecteurs M.2 PCIe 4.0 permettant d’atteindre jusqu’à 24 To de stockage.

La connectique et la connectivité sont également très complètes. Vous y trouverez des ports USB4, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, ainsi qu’un double Ethernet 2,5 Gb/s. Le Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2 sont aussi au rendez-vous.


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