La RX 9060 XT arrive, une carte graphique pas chère pour concurrencer les RTX 5060 et RTX 5060 Ti

AMD est sur le point de lancer sa RX 9060 XT, une carte graphique qui devrait entrer en concurrence directe avec la RTX 5060 Ti et la RTX 5060 de Nvidia.

En février dernier, AMD lançait ses premières cartes graphiques de la famille Radeon RX 9000. Ces modèles de milieu de gamme ont reçu un accueil plutôt favorable de la part du public et de la presse spécialisée, et nous avons nous-mêmes été séduits par les performances de la RX 9070 XT lors de notre test du produit.

Alors que Nvidia vient de présenter ses RTX 5060 Ti et RTX 5060, on attend encore AMD sur le terrain de l'entrée de gamme pour cette génération de GPU. Et l'attente ne devrait pas être bien longue. Selon un rapport publié sur les forums de Board Channels, qui constituent souvent une source d'information fiable quant aux prochaines sorties GPU, AMD devrait rendre disponible sa RX 9060 XT le 18 mai prochain.

RX 9060 XT : la réponse d'AMD aux RTX 5060 et RTX 5060 Ti de Nvidia

Le fabricant visait apparemment une commercialisation pour le mois de juin, mais aurait avancé son calendrier. Il n'est pas précisé si la date du 18 mai correspond à une annonce ou à une ouverture des ventes. On remarque qu'il s'agit d'un dimanche, ce qui peut sembler étrange. Peut-être qu'AMD prévoit de commencer la communication dès le week-end sur les réseaux sociaux, et qu'une présentation en bonne et due forme de la carte graphique aura lieu au Computex 2025 de Taipei, dont le coup d'envoi est programmé pour le 20 mai.

Comme pour la RTX 5060 Ti chez Nvidia, AMD déclinerait la RX 9060 XT en deux versions : 8 Go ou 16 Go de VRAM. La différence de prix entre les deux sera un facteur déterminant, mais d'une manière générale, nous estimons chez Phonandroid qu'il est souvent préférable d'éviter les cartes graphiques à 8 Go de VRAM de nos jours pour du long-terme.

Il est aussi fait mention d'une RX 9070 GRE, une variante de la RX 9070 embarquant 12 Go de VRAM avec une interface 192-bit. Celle-ci sortirait en Chine, avant une éventuelle commercialisation dans le reste du monde. Initialement prévue pour mai 2025, elle devrait finalement arriver plus tard cette année.