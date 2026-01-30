Pénurie de cartes graphiques Nvidia en vue, voici les 3 modèles qui vont survivre

Trois modèles de cartes graphiques Nvidia RTX 50 vont représenter 75 % du stock disponible. On vous le donne en ville : ces GPU ne sont pas les plus généreux en VRAM.

L'industrie de l'IA absorbe toute l'offre de mémoire et les fabricants ont bien du mal à se fournir en RAM et stockage pour équiper leurs produits vendus au grand public. On évoque depuis quelques semaines déjà un ralentissement de la production et une baisse des stocks de cartes graphiques, la situation devrait dégénérer dans les prochains mois.

Un nouveau rapport provenant du réputé forum de spécialistes Board Channels et relayé par VideoCardz vient confirmer cette tendance. On y apprend que Nvidia a élaboré une nouvelle stratégie d'approvisionnement pour, au moins, le premier trimestre 2026. Celle-ci consiste à concentrer la production de GPU sur essentiellement trois modèles : les GeForce RTX 5060 8 Go, RTX 5060 Ti 8 Go et RTX 5070 12 Go.

Les cartes graphiques RTX 50 de 16 Go de VRAM vont se raréfier

Les Verts privilégient donc l'entrée et le milieu de gamme, confirmant de précédentes rumeurs pointant vers un arrêt ou une forte baisse de la production des cartes graphiques RTX 50 qui embarquent 16 Go de VRAM. Les RTX 5090, 5080 et 5070 Ti vont donc devenir très difficiles à trouver. Leur tarif a déjà grimpé en flèche, et il faut s'attendre à ce que ça ne s'améliore pas avant longtemps. Idem pour la RTX 5060 Ti 16 Go, qui ne fait plus grand sens dans le contexte actuel face à une RTX 5070 qui contient moins de VRAM. C'est pour la RTX 5060 Ti 16 Go que la part du coût de la VRAM dans le total du produit est la plus élevée. Ces quatre modèles devraient donc représenter environ 25 % des livraisons de GPU pour ce début d'année.

Dans le détail, c'est la RTX 5060 Ti 8 Go qui devrait jouir de la disponibilité la plus étendue. Ce modèle est sans doute le compromis le plus intéressant pour le moment. Va suivre la RTX 5060, puis la RTX 5070. Cette dernière va sans doute être très difficile à se procurer étant donné qu'il s'agira du modèle encore “abordable” le plus performant. Entre l'augmentation fulgurante des prix des GPU, des barrettes de RAM et des SSD, il ne fait pas bon monter un nouveau PC gaming en 2026.