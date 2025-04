Si Nvidia est le roi du haut de gamme, c’est souvent sur les cartes moins onéreuses qu’il laisse champ libre à la concurrence. La RTX 5060 Ti 16 GB représente la première incursion des verts en 2025 sur ce terrain. Et qu’est-ce que ça donne ? Réponse dans notre test.

Bon. La RTX 5090 est déjà passée pour séduire les utilisateurs les plus exigeants et les PME. La RTX 5080 a pris la suite pour les hardcore gamers à gros budgets. Les deux 5070 ont fait leur place comme le penchant haut de gamme du gaming. Que reste-t-il ? Le milieu de gamme bien sûr. Ou même l’entrée de gamme selon le prisme d’observation, puisque la RTX 5060 Ti reste un budget à sortir pour une grande partie des familles. Reste que pour booster le 1080p à fond et toucher le 1440p sur les derniers titres AAA, cette nouvelle carte Blackwell est attendue au tournant. À raison ? Nous avons fait les mesures pour le déterminer.

Prix et disponibilité

La RTX 5060 Ti est vendue au prix recommandé de 399 euros en France pour la version intégrant 8 Go de VRAM. Notre version de test est la Gainward Python III à 16 GB de VRAM, vendue au prix MSRP de NVIDIA soit 449 euros.

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti GPU (architecture) Blackwell Finesse de gravure 4nm (4N NVIDIA Custom) Cœurs CUDA 4608 RT FLOPS 72 tflops Tensor TOPS 759 AI TOPS Mémoire GDDR 16 Go GDDR7 Bus mémoire 128 bits Date de lancement 16 avril 2025

Ce prix est extrêmement agressif. À titre de comparaison, la RTX 4060 Ti est sortie à 439 euros en version 8 GB, et 549 euros en version 16 GB. Nous avons donc une baisse de prix de pas moins de 90 euros sur cette version 16 GB, et une différence de seulement 50 euros entre les modèles qui nous fait déconseiller le modèle 8 GB en sortie tant l’effort financier supplémentaire vaut largement le coup.

Notez également qu’en tant que carte de la génération 50, la RTX 5060 Ti profite elle aussi du DLSS 4 et de son Multi Frame Generation, et de toutes les avancées technologiques liées aux rendus sous intelligence artificielle détaillés dans notre test de la RTX 5090.

Voici notre configuration de test pour la RTX 5060 Ti 16 GB:

CM : ROG Strix X870-I Gaming WiFi

CPU : AMD Ryzen 9 9800x3D

Refroidissement : Corsair iCue H100i RGB Elite

RAM : 2×16 Go Corsair Vengeance DDR5-6000 MHz

SSD : MSI Spatium M580 PCIe 5.0 2 To

Alimentation : Corsair SF1000L 80 Plus Gold

Design, consommation et chauffe

Pour rappel, la RTX 5060 Ti ne connaîtra pas de version Founders Edition créée par NVIDIA lui-même. Pour notre test, nous avons donc reçu la Gainward Python III RTX 5060 Ti 16GB, qui sera vendue au prix conseillé par NVIDIA. Et comme toujours avec ces modèles, c’est la ristourne qui prime. Ici, le châssis définitivement plastique reste tout à fait serviable, et le constructeur se permet même une petite fantaisie en imitant la peau d’un serpent. Les amateurs apprécieront, même si prenez note que les pales des trois ventilateurs intégrés sont extrêmement tranchantes : ne vous amusez pas à mettre les doigts dedans.

Les générations 60 ont tendance à être exemplaires sur la chauffe, et cette RTX 5060 Ti ne déroge pas à la règle. Au repos, nous relevons à peine 29°C pour la partie GPU et 40°C pour la mémoire GDDR7 intégrée ici. C’est tout simplement excellent. En pleine charge synthétique, la carte monte à 68°C aussi bien sur la partie GPU que la mémoire, ce qui est là encore très bien maîtrisé.

Côté consommation, NVIDIA annonce un TGP de 180W qui n’est jamais dépassé ici. Au repos, la carte sirote à peine l’alimentation avec 8 watts consommés au compteur, ce qui est merveilleux. Et en jeu, on peut voir que la carte consomme plutôt aux alentours des 150 watts, ce qui est là encore très bon. La génération 40 était connue pour ses performances sur ce point, et la RTX 5060 Ti suit la même lignée, même s’il est à noter que le TGP est en augmentation de 20W par rapport à la génération précédente.

Notre carte Gainward Python intègre un port PCIe à 8 broches tout à fait banal. Notez qu’ici, NVIDIA laisse le choix aux constructeurs d’intégrer s’ils le veulent le port PCIe Gen 5 quelque peu controversé pour le moment. Sur ce design et avec cette consommation rachitique, il y a fort à parier que la plupart choisissent de rester sur le PCIe 8 broches encore standard dans l’industrie.

Calculs créatifs et intelligence artificielle

Rappelons tout d’abord, bien que la série 60 soit moins concernée en termes d’acheteurs potentiels, que les RTX 50 intègrent désormais la compatibilité avec la vidéo et la photo en 4:2:2 pour une plus grande rétention d’informations colorimétriques à l’attention des professionnels. Mais nous sommes sur la RTX 5060, ce qui veut aussi dire que nous n’avons le droit qu’à un seul couple encodeur/décodeur NVENC de 9e génération.

En photo, l’évolution est une nouvelle fois à peine notable. Nous retrouvons 4% de performances en plus par rapport à la génération précédente, ce qui est anecdotique. En vidéo par contre, où la VRAM joue un rôle important, on peut voir que la RTX 5060 Ti à 16 GB éclate la 4060 Ti à 8 GB avec une évolution de 52% des performances. Face à la RX 7700 XT à 12 GB, plus proche sur la VRAM et donc plus représentative d’une évolution générationnelle de performances, nous sommes ici à un excellent 19%.

Sur l’outil de production 3D Blender, NVIDIA continue d’imposer son style par rapport à AMD. On note des augmentations de 10% sur Monster, de 28% sur Junkshop et de 17% sur Classroom qui sont tout à fait intéressantes pour une évolution de génération à génération.

Pour les calculs de l’intelligence artificielle, les calculs en float 32 n’évoluent pas vraiment et laissent un très rare avantage de 4% à la 7700 XT sur la base WindowsML qui disparaît bien vite en TensorRT. En float 16, NVIDIA reprend sa large avance avec une évolution de 9% des performances de gen à gen. Sur les nombres entiers, nous retrouvons 10% de performances en plus. Pour de la création d’images, la RTX 5060 Ti 16 GB s’en tire beaucoup plus largement avec 14% de performances en plus, mais ce différentiel plus marqué peut s’expliquer par la plus large VRAM importante sur cette exercice.

Mesures en 1440p et 1080p VS RTX 4060 Ti 8GB et RX 7700 XT

Commençons doucement avec les mesures synthétiques sur cette nouvelle carte. Nous retrouvons à nouveau Speed Way pour les performances en ray-tracing, et Steel Nomad pour la rasterisation pure.

Sur Speed Way, nous retrouvons une évolution de 24% des performances par rapport aux deux cartes concurrentes. Sur Steel Nomad, l’évolution est beaucoup moins marquée à 5% de performances en plus par rapport à la RX 7700 XT.

Pour tester en conditions réelles, nous avons fait appel à 9 titres :

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Black Myth Wukong

Cyberpunk 2077

Flight Simulator 2024

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel Rivals

Ratchet and Clank Rift Apart

Ces jeux ont été sélectionnés pour différentes raisons. Certains comme Alan Wake 2, Black Myth Wukong ou Cyberpunk 2077 poussent jusqu’à leur retranchement même les cartes graphiques les plus récentes. D’autres comme Marvel Rivals sont un bon indicateur pour le jeu compétitif moderne. Mais surtout, tous ces titres sont compatibles avec une grande majorité des technologies des deux bords, DLSS et FSR. Notez que pour ces comparaisons, le plus bas dénominateur commun est choisi : si un jeu supporte le DLSS Frame Generation, mais pas le FSR3 Frame Generation, alors les mesures sont faites en DLSS/FSR simple pour une même base de comparaison. Le ray-tracing est toujours poussé à fond, soit en path tracing lorsque disponible ou assimilé.

Lorsque possible, nous comparerons également les augmentations de performances entre les différentes technologies DLSS/FSR/XeSS. Ces scores ne peuvent hélas pas être comparé entre une solution X et une solution Y, puisqu’elles n’ont pas le même impact sur les performances pour le même rendu visuel. Les comparaisons seront donc réalisées sur une technologie similaire, quand les résultats des autres technologies sont présentés à titre indicatif.

Alan Wake 2

Sur la définition 1440p, les résultats ne sont pas si évidents. Par exemple, en rasterisation pure, la RX 7700 XT paraît 6% plus performante en moyenne, mais la stabilité de la RTX 5060 Ti sur le 1% ramène ces deux cartes au même niveau pour 22% de performances en plus par rapport à la RTX 4060 Ti. Sur le ray-tracing incomplet, la RTX 5060 Ti garde un avantage naturel de 15%. Et sur le path tracing, l’évolution est encore plus marquée alors que la RX 7700 XT n’a aucune chance de l’encaisser quand la RTX 5060 Ti passe à un framerate lui permettant de se baser sur le DLSS pour une excellente expérience de jeu.

En 1080p, la RX 7700 XT conserve par contre une avance de 13% en rasterisation pure, qui disparaît intégralement dès que le ray-tracing incomplet est de mise avec 14% en faveur de NVIDIA cette fois-ci. Et sur le path-tracing, l’évolution est succulente à 30% de performances en plus pour la RTX 5060 Ti par rapport à la RTX 4060 Ti.

Baldur’s Gate 3

Commenter les résultats de Baldur’s Gate 3 s’avère très simple. La RTX 5060 Ti et la RX 7700 XT offrent essentiellement les mêmes performances, quand la RTX 4060 Ti est derrière de 12% qu’importe la définition.

Black Myth Wukong

En 1440p, la RTX 5060 Ti se place à nouveau en dessus de sa rivale rouge à 13% en rasterisation. Et comme toujours, le RT lui offre une large victoire, avec 25% de performances en plus par rapport à la RTX 4060 Ti déjà devant la 7700 XT. L’évolution sur le path tracing est à nouveau très notable alors que 20 FPS de moyenne garantit une expérience jouable avec activation du DLSS.

En 1080p, la RTX 5060 Ti rallonge son avance de 17% par rapport à la RX 7700 XT en rasterisation. Mais le plus impressionnant est que son score en path tracing est sensiblement le même que celui de la RTX 4060 Ti en ray-tracing incomplet, à 31 FPS de moyenne pour un 1% low à 26 FPS. Sur ces deux points, la RX 7700 XT est largement devancée.

Cyberpunk 2077

En 1440p, nous retrouvons sensiblement la même situation que sur Black Myth Wukong. Ici la RTX 5060 Ti prend une avance de 10% sur la RX 7700 XT et laisse la RTX 4060 Ti 8GB loin derrière. Sur le ray-tracing, on retrouve même 25% de performances en plus par rapport à la RX 7700 XT, qui était sensiblement au même niveau que la RTX 4060 Ti. Et sur le path tracing, les 17 FPS de moyenne promettent une expérience DLSS satisfaisante.

En 1080p, l’écart se resserre à seulement 5% en faveur de la RTX 5060 Ti sur la rasterisation. Mais voilà : le ray-tracing est toujours pour les verts, avec 22% de performances en plus sur un rendu incomplet pour 14% en path tracing.

Flight Simulator 2024

Ici, on constate surtout que la RTX 5060 Ti a rattrapé son retard sur la RX 7700 XT et offre désormais sensiblement les mêmes performances sur les deux définitions testées. La RTX 4060 Ti est en peine loin derrière.

Hogwarts Legacy

En 1440p, la RX 7700 XT conserve une avance de 10% sur la RTX 5060 Ti sur ce jeu, et offre même une expérience bien plus stable sur les 1% low qui est plus que rassurante pour les joueurs. Mais une fois le ray-tracing activé, en qualité moyenne sur ce titre dont l’optimisation mémoire n’est pas idéale, la RTX 5060 Ti met absolument tout le monde à l’amende et est proche de doubler les performances de la RTX 4060 Ti avant elle.

En 1080p, l’écart s’amenuise sur les performances en rasterisation, mais le constat reste le même : la RX 7700 XT sort vainqueur. En ray-tracing moyen, la RX 7700 XT sort enfin la tête de l’eau, mais la RTX 5060 Ti offre tout de même des performances supérieures de 13%.

Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West est à nouveau en faveur de l’équipe rouge, bien que la bataille soit dans un mouchoir de poche. Ici, c’est la stabilité qui marque l’avance de la RX 7700 XT, alors que les FPS moyens sont sensiblement les mêmes et rattrapent surtout le retard de la RTX 4060 Ti.

Marvel Rivals

Sur Marvel Rivals, le constat est facile : c’est un ex aequo pur et simple, en légère faveur de la RTX 5060 Ti qui développe un 1% plus haut dans les deux définitions testées.

Ratchet and Clank Rift Apart

En 1440p, les performances en rasterisation sont essentiellement les mêmes entre la 7700 XT et la RTX 5060 Ti, avec un léger avantage à la 7700 XT sur la stabilité. Mais avec le ray-tracing activé, on passe d’un jeu en 30 FPS à un jeu en 53 FPS de l’équipe rouge à l’équipe verte, ce qui est loin d’être mince affaire.

En 1080p, la RX 7700 XT reprend une très légère avance de 7% sur la RTX 5060 Ti qu’elle perd de manière impressionnante une fois le ray-tracing activé. Rendez-vous compte qu’ici, la RTX 5060 Ti offre des performances supérieures avec le ray-tracing activé qu’une RTX 4060 Ti qui ne l’a pas activé. La taille de la VRAM aide bien sûr, mais en considérant les prix de sortie des deux cartes… C’est impressionnant.