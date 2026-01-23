Ces nouvelles cartes graphiques Nvidia s’évaporent du marché faute de mémoire disponible

Vous pensiez acheter une nouvelle carte graphique Nvidia en ce début d’année ? Mauvaise nouvelle, plusieurs références viennent d’être mises en pause. Leur disponibilité chute brutalement, et il devient presque impossible d’en trouver en ligne ou en magasin spécialisé.

Depuis plusieurs mois, la mémoire vive coûte de plus en plus cher. La demande massive des entreprises du secteur de l’intelligence artificielle a provoqué une flambée des prix, en particulier sur les barrettes DDR5. Certaines références populaires ont vu leur tarif multiplié par cinq entre l’été 2025 et janvier 2026. Le phénomène touche aussi les cartes graphiques, qui utilisent les mêmes composants. La pénurie affecte désormais directement les projets des fabricants comme Nvidia.

La firme californienne préparait plusieurs modèles de sa génération RTX 50, en particulier les RTX 5060, 5060 Ti et 5070 Ti. Ces cartes étaient destinées à renouveler le milieu de gamme et à séduire les joueurs à la recherche de performances abordables. Mais Nvidia aurait décidé de revoir ses priorités. Face à la demande explosive du marché de l’IA, elle aurait choisi de suspendre une partie de sa production. L’objectif serait de concentrer ses ressources sur des commandes jugées plus rentables, notamment dans les centres de données et les applications professionnelles.

Nvidia suspend la production des RTX 5060 à cause de la pénurie de mémoire

Selon le YouTuber Moore’s Law Is Dead, bien informé sur l’industrie, la production de la GeForce RTX 5060 est stoppée pour une durée d’environ six mois. Ce modèle rejoint les RTX 5060 Ti et 5070 Ti, déjà concernées par des limitations, y compris sur leurs versions 8 Go. Les modèles 16 Go, plus coûteux, seraient encore plus touchés. Seule la RTX 5050, qui utilise de la mémoire GDDR6 moins sollicitée, devrait rester disponible en petites quantités. L’approvisionnement global des RTX 50 sera donc très limité dans les prochains mois.

Cette décision pourrait retarder l’arrivée de ces cartes jusqu’à la fin 2026, voire au-delà si la pénurie persiste. Le stock sera restreint, et les prix risquent de grimper fortement. Certaines sources évoquent même une hausse tarifaire générale d’environ 30 %. Pour les joueurs, cette situation complique sérieusement les projets de mise à jour. Nvidia donne désormais la priorité aux clients industriels, au détriment du marché grand public.