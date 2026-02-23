Une étrange étoile tournant 122 fois par seconde aurait été repérée au cœur de notre galaxie

Le centre de notre galaxie reste l’un des endroits les plus mystérieux de l’Univers. Malgré des années d’observation, de nombreux phénomènes y échappent encore aux scientifiques. Une étoile extrêmement dense tournant 122 fois par seconde pourrait s’y cacher, près du trou noir.

voie lactee
Source : 123rf

Au cœur de la Voie lactée se trouve Sagittarius A*, un trou noir supermassif situé à environ 26 000 années-lumière de la Terre. Cette région concentre des nuages de gaz denses, des champs magnétiques intenses et des ondes de choc violentes. En 2025, des astronomes ont aussi identifié d’étranges filaments comparés à des tornades spatiales grâce au réseau ALMA installé au Chili. Ces structures fines, longues de plusieurs milliards de kilomètres, redistribuent la matière autour du centre galactique. Malgré ces observations détaillées, de nombreux objets restent invisibles dans cette zone turbulente.

Les chercheurs s’intéressent particulièrement aux pulsars, des étoiles à neutrons issues d’explosions de supernovas. Ces astres concentrent jusqu’à deux fois la masse du Soleil dans un diamètre d’environ 20 kilomètres. Ils émettent des faisceaux d’ondes radio détectables depuis la Terre. Certains tournent à une vitesse extrême. En 2025, le pulsar Calvera avait déjà étonné les scientifiques en étant observé loin du plan galactique, à plusieurs milliers d’années-lumière des zones habituelles de formation d’étoiles massives. Ces découvertes montrent que ces objets peuvent apparaître dans des environnements inattendus.

Des astronomes détectent un pulsar qui tourne 122 fois par seconde près de Sagittarius A*

Des chercheurs du programme Breakthrough Listen pensent désormais avoir repéré un pulsar au plus près du centre de notre galaxie. Entre 2021 et 2023, ils ont utilisé le Green Bank Telescope, en Virginie-Occidentale. Un signal régulier correspondant à une rotation d’environ 122 tours par seconde a été détecté. Les résultats ont été publiés dans The Astrophysical Journal. Malgré une capacité suffisante pour repérer environ 10 % des pulsars rapides et 50 % des pulsars plus lents dans cette région, un seul candidat a été identifié. Il a été baptisé Breakthrough Listen Pulsar, ou BLPSR.

Cette détection reste provisoire et nécessite des confirmations indépendantes. Les futurs radiotélescopes ngVLA et SKA pourraient fournir des mesures plus précises. Si ce pulsar est confirmé, il offrirait un moyen unique d’étudier la gravité extrême autour de Sagittarius A*. Les astronomes pourraient alors affiner leurs modèles sur la matière dense et le fonctionnement du centre de la Voie lactée.


