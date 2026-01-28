Galaxy S26 : fini les regards par-dessus votre épaule ! Samsung révèle sa technologie révolutionnaire en vidéos

Après des mois de spéculations, la nouvelle couche de confidentialité de Samsung pour ses smartphones Galaxy est officielle. Au-delà d’incarner l’engagement décennal de la marque pour la sécurité, ce nouveau rempart pour la vie privée répond à un but ambitieux : redéfinir les standards de la sécurité mobile. Voici comment.

Que ce soit au bureau, dans les transports, dans un café bondé ou dans une file d’attente, nous avons tous déjà été confrontés aux regards indiscrets de curieux zyeutant sur nos écrans de smartphones. Il existe bien des protections spéciales, mais elles restent contraignantes. La solution idéale serait donc un système directement intégré dans nos mobiles.

Depuis quelque temps, au fil des fuites, les indices s’accumulent autour d’une nouvelle couche de confidentialité conçue par Samsung afin de protéger nos précieuses informations – que nous consultons ou saisissons parfois au sein d’espaces tout sauf privés. Désormais, elle est officielle.

Samsung présente sa nouvelle couche de sécurité révolutionnaire dans 3 vidéos teaser

C’est sur son site que le constructeur sud-coréen révèle : « Samsung dévoilera bientôt une nouvelle couche de confidentialité pour protéger votre téléphone des regards par-dessus l'épaule, où que vous soyez. » Ce « nouveau rempart pour la vie privée », la marque ne révèle pas encore son nom officiel, mais nous l’avons régulièrement surnommé « Privacy Display » (ou Affichage privé) dans nos colonnes. Samsung le présente fièrement à travers trois vidéos teaser – disponibles à la fin de l’article. En témoigne le « Votre smartphone peut-il le faire ? » final.

Dernière concrétisation d’une série d’innovations s’inscrivant dans l’engagement décennal de Samsung pour la sécurité, cette nouvelle couche de confidentialité alliant protection et confort est le fruit de cinq ans de travail, qui vise à redéfinir les standards de la sécurité mobile. Comment ? En « introduisant la confidentialité au niveau du pixel » grâce à une protection sur mesure.

Selon Samsung, ce nouveau garde-fou matériel et logiciel (probablement dopé à l'IA) s’adapte aux besoins des utilisateurs – les paramètres de confidentialité étant personnalisables à plusieurs égards. D’abord, il s’agit d’une option : elle est donc désactivable. Ensuite, il existe différents réglages de visibilité. Enfin, vous pouvez appliquer cette protection à des applications en particulier, aux zones les plus privées de votre smartphone (saisie de mots de passe, par exemple) ou à des parties spécifiques de votre expériences, telles que les notifications et pop-ups.

Samsung n’a pas communiqué de date de lancement précise, mais la firme indique : « C'est une confidentialité que vous pouvez voir et une sécurité que vous pouvez ressentir — et cela arrive très bientôt sur Galaxy. » Il y a fort à parier que cela fait référence à la future gamme de Galaxy S26, qui devrait être présentée le 25 février, mais dont la sortie pourrait être repoussée.





