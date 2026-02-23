Windows 11 mise sur WhatsApp pour (enfin) rendre vraiment utile cette fonction méconnue

Cross Device Resume – ou Continuité des tâches – est une fonction oubliée de Windows 11 puisque ses applications étaient trop limitées pour être vraiment utiles. Toutefois, Microsoft s’apprête à étendre ses capacités avec la prise en charge de nouvelles applications et notamment de WhatsApp. Voici à quoi s’attendre.

Windows 11

L’an dernier, Microsoft a annoncé Cross Device Resume, une fonctionnalité bien pratique – du moins sur le papier. Il s’agit de sa propre version du système Handoff d’Apple, qui permet aux utilisateurs de reprendre sans interruption sur leur PC Windows 11 une tâche amorcée sur leur smartphone.

Cependant, ses usages étaient bien trop limités pour être vraiment utiles. Mais les choses s’apprêtent à changer : initialement compatible avec Spotify uniquement, la firme de Redmond travaille à l’extension de ses capacités. Et parmi les applications qui en profiteront figure une fameuse messagerie instantanée : WhatsApp.

WhatsApp rejoint la (courte) liste des applications compatibles avec la fonction Cross Device Resume

Alors que les fans de Windows Phone ont lancé un appel fou pour ressusciter le système de Microsoft six ans après son abandon, la firme de Redmond tente de rapprocher Windows 11 d’Android grâce à sa fonction Cross Device Resume. Si elle prend en charge quelques applications, comme Spotify – on le disait –, Microsoft 365 ou certains navigateurs tiers et notamment celui de Vivo, la majeure partie reste incompatible.

Mais une application rejoint désormais ce club – pour le moment – très fermé : WhatsApp sur Windows 11. De nombreuses zones d’ombre demeurent : on ignore encore, par exemple, ses modalités précises puisqu’elle ne fonctionne pas encore, même si elle commence à apparaître sur davantage de PC, selon nos confrères de Windows Latest.

WhatsApp offrant déjà une synchronisation entre ses différentes versions, on peut légitimement s’interroger sur l’intérêt de l’ajout de la fonctionnalité « Resume » à l’application de bureau. On peut y voir, peut-être, l’avantage de pouvoir reprendre la rédaction d’un brouillon, d’un appel ou directement d’une conversation commencée sur son smartphone sur son PC sans avoir à ouvrir WhatsApp et rechercher la discussion. Une fois largement déployée, l’interrupteur de l’option devrait apparaître dans les Paramètres > Applications > Resume.

Quoi qu’il en soit, la fonction Cross Device Resume devrait bientôt devenir vraiment utile, Microsoft ayant promis que les applications tierces pourraient se servir du système de notifications Windows (WNS) pour enfin la prendre en charge et ainsi offrir la reprise d’activités mobiles sur PC.


