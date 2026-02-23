Xiaomi Tag : on connaît enfin la date de lancement du traqueur abordable qui veut concurrencer l’AirTag

C’était prévisible, mais c’est maintenant confirmé : Xiaomi vient officiellement de révéler la date de lancement de ses Xiaomi Tag, sa version abordable du traqueur d’objets. Grâce à la stratégie adoptée, la marque espère directement concurrencer l’AirTag d’Apple.

xiaomi tag
Crédits : Xiaomi

Xiaomi est sur tous les fronts : différentes gammes de smartphones pour séduire le plus d’utilisateurs possible en fonction de leurs besoins, trottinettes électriques, montres connectées, tablettes… et bientôt traqueurs d’objets avec le Xiaomi Tag. Une volonté se dégage de cette diversité assumée : en tant que challenger, la firme chinoise entend bien s’imposer face aux géants du secteur.

En témoigne le passage du Xiaomi 15 au Xiaomi 17 pour s’aligner sur la numérotation des iPhone. Le futur smartphone premium compact de la marque sera par ailleurs lancé trois jours après les Galaxy S26 : de quoi nous offrir un duel au sommet. Mais revenons au Xiaomi Tag, qui vient directement concurrencer l’AirTag d’Apple : on connaît enfin la date de leur lancement.

Le lancement du traqueur Xiaomi Tag est imminent

Si sur l’affiche promotionnelle (visible ci-dessous) Xiaomi a décidé de mettre en avant la légèreté de son traqueur : 10 grammes, l’appareil a d’autres atouts pour tenter de concurrencer l’AirTag d’Apple. Le premier : son prix. La marque chinoise opte pour une politique tarifaire agressive : 17,99 € l’unité (contre 35 € pour l’AirTag) et 59,99 € le lot de quatre (contre 119 € pour celui d’Apple).

Son second atout, et pas des moindres, est sa compatibilité avec l’écosystème Android via le réseau Localiser de Google, mais également avec celui d’iOS. Toutefois, cette interopérabilité à prix contenu aurait nécessité un « sacrifice » : la non-prise en charge de la technologie UWB (Ultra Wideband) – en tout cas pour cette première version.

Mais alors quand sera lancé ce produit ? Trêve de suspense : la date est finalement logique puisque c’est la même que pour l’officialisation de la gamme Xiaomi 17, mais également d’autres produits si l’on se fie au site officiel de la marque chinoise : REDMI Buds 8 Pro, Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, Xiaomi Watch 5 ou encore nouvelle tablette… Bref. Tous les détails seront révélés juste avant le Mobile World Congress (MWC) de Barcelone : ce samedi 28 février.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra : prix, disponibilité, nouveautés, ce que l’on sait des deux smartphones premium

Xiaomi lance ses nouveaux smartphones haut de gamme. Design, écran, autonomie, recharge, appareil photo, performances, logiciel, on vous dit tout sur les derniers Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra, sans…

5 raisons qui font de Proton VPN un choix sûr pour votre protection en ligne

Le marché des VPN, très concurrentiel, compte de nombreux fournisseurs qui ne respectent pas toujours leurs promesses en matière de sécurité et de protection de la vie privée. Proton VPN…

Android Auto récupère une option pratique, Samsung double le stockage des Galaxy S26, c’est le récap’ de la semaine

Google fait marche arrière sur une fonction d’Android Auto, Samsung propose un bonus de stockage pour les précommandes du Galaxy S26, Windows 11 devient plus facile à nettoyer, c’est le…

IA : pourquoi Heretic représente l’un des plus grands dangers numériques de tous les temps

Sur le web, un nouveau projet open source disponible sur GitHub est en train de prendre de l’ampleur et cela n’a rien d’une bonne nouvelle. Cet outil lobotomisateur d’IA automatique incarne…

IA

Une enceinte connectée sous ChatGPT et designée par Jony Ive : voici le premier appareil développé par OpenAI

OpenAI et Jony Ive, designer star de l’iPhone, se sont associés pour créer des appareils boostés à l’IA. On en sait plus sur leur premier projet qui devrait se concrétiser….

IA

Stocker des To de données sur du verre pendant 10 000 ans : le projet fou de Microsoft

Le projet Silica de Microsoft vise à créer un support en verre capable de stocker plusieurs To de données des milliers d’années durant. Le volume de données généré par les…

On a la date de lancement officielle du Xiaomi 17, le Galaxy S26 n’a qu’à bien se tenir

Le Xiaomi 17 va être présenté presque en même temps que le Galaxy S26. Reste à savoir lequel de ces smartphones premium va parvenir à se démarquer. Les prochaines semaines…

“Nous misons tout sur le mobile” : Meta veut déployer massivement son metaverse sur nos smartphones

Meta change de stratégie et vise désormais en priorité le mobile pour imposer son metaverse. L’entreprise est persuadée de pouvoir séduire un nouveau public sur smartphone. En octobre 2021, Facebook…

Prise en main du Samsung Galaxy Z Trifold : juste un Galaxy Z Fold 7 plus grand ?

Intrigant. Étonnant. Exorbitant. Le Galaxy Z Trifold, réponse orgueilleuse évidente de Samsung à Huawei, ne laisse pas indifférent. Lors de son lancement, début décembre 2025, le géant coréen positionnait le…

Le Galaxy S26 devrait embarquer une fonctionnalité exclusive qui va rendre ses photos beaucoup plus belles

Les dernières fuites à propos du Galaxy S26 se font la malle quelques jours avant le lancement officiel. La dernière en date s’intéresse à son système photo, qui serait finalement…