Xiaomi Tag : on connaît enfin la date de lancement du traqueur abordable qui veut concurrencer l’AirTag

C’était prévisible, mais c’est maintenant confirmé : Xiaomi vient officiellement de révéler la date de lancement de ses Xiaomi Tag, sa version abordable du traqueur d’objets. Grâce à la stratégie adoptée, la marque espère directement concurrencer l’AirTag d’Apple.

Xiaomi est sur tous les fronts : différentes gammes de smartphones pour séduire le plus d’utilisateurs possible en fonction de leurs besoins, trottinettes électriques, montres connectées, tablettes… et bientôt traqueurs d’objets avec le Xiaomi Tag. Une volonté se dégage de cette diversité assumée : en tant que challenger, la firme chinoise entend bien s’imposer face aux géants du secteur.

En témoigne le passage du Xiaomi 15 au Xiaomi 17 pour s’aligner sur la numérotation des iPhone. Le futur smartphone premium compact de la marque sera par ailleurs lancé trois jours après les Galaxy S26 : de quoi nous offrir un duel au sommet. Mais revenons au Xiaomi Tag, qui vient directement concurrencer l’AirTag d’Apple : on connaît enfin la date de leur lancement.

Le lancement du traqueur Xiaomi Tag est imminent

Si sur l’affiche promotionnelle (visible ci-dessous) Xiaomi a décidé de mettre en avant la légèreté de son traqueur : 10 grammes, l’appareil a d’autres atouts pour tenter de concurrencer l’AirTag d’Apple. Le premier : son prix. La marque chinoise opte pour une politique tarifaire agressive : 17,99 € l’unité (contre 35 € pour l’AirTag) et 59,99 € le lot de quatre (contre 119 € pour celui d’Apple).

Son second atout, et pas des moindres, est sa compatibilité avec l’écosystème Android via le réseau Localiser de Google, mais également avec celui d’iOS. Toutefois, cette interopérabilité à prix contenu aurait nécessité un « sacrifice » : la non-prise en charge de la technologie UWB (Ultra Wideband) – en tout cas pour cette première version.

Mais alors quand sera lancé ce produit ? Trêve de suspense : la date est finalement logique puisque c’est la même que pour l’officialisation de la gamme Xiaomi 17, mais également d’autres produits si l’on se fie au site officiel de la marque chinoise : REDMI Buds 8 Pro, Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, Xiaomi Watch 5 ou encore nouvelle tablette… Bref. Tous les détails seront révélés juste avant le Mobile World Congress (MWC) de Barcelone : ce samedi 28 février.