Edge : Microsoft supprime cette option de sécurité très pratique, voici quand

Microsoft annonce la disparition prochaine d'une fonction de sécurité dans le navigateur Edge. Si vous vous en servez, vous serez obligé de basculer sur la seule qui restera accessible aux utilisateurs.

Le navigateur Edge de Microsoft est utilisé par moins de 5 % des internautes dans le monde, selon les derniers chiffres de Statcounter. Heureusement, la firme de Redmond n'attend pas une hausse des parts de marché pour travailler sur son programme. Si la plupart du temps il s'agit d'ajouter ou d'affiner des fonctionnalités, ici l'une d'elles va disparaître. Dommage pour celles et ceux qui s'en servaient vu qu'elle ne sera pas remplacée. L'idée est de vous pousser vers une autre option déjà en place.

L'option en question concerne le gestionnaire de mots de passe intégré à Edge. Actuellement, vous pouvez y accéder de deux manières : via le mot de passe principal que vous avez défini au préalable, ou via le système d'authentification Windows Hello. Dans quelques mois, seul ce dernier permettra de déverrouiller le gestionnaire. La création d'un sésame personnalisée ne sera plus possible.

Voici quand vous ne pourrez plus utiliser cette fonction de sécurité dans Edge

“Dans Microsoft Edge 146, il ne sera plus possible de créer un nouveau mot de passe principal personnalisé dans les paramètres d'Edge […]. Les utilisateurs ayant déjà configuré un mot de passe principal personnalisé verront un avertissement indiquant que cette fonctionnalité ne sera plus disponible à partir du 4 juin 2026. À cette date, tous les utilisateurs utilisant encore un mot de passe principal personnalisé passeront automatiquement à l'authentification par appareil“, lit-on sur les notes concernant Edge 146 en version bêta.

Certes, il est plus pratique d'avoir une option d'authentification fonctionnant sur l'ensemble de l'appareil. Mais supprimer une possibilité en forçant de fait la main des utilisateurs va en agacer plus d'un. Edge 146 sera déployé dans sa version stable la semaine de 12 mars 2026. La mise à jour n'est pour le moment disponible qu'en version bêta. Sauf bug de dernière minute différant sa publication, c'est donc une affaire de quelques semaines.