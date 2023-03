Vous êtes émerveillés par les capacités de ChatGPT ? Vous n’êtes pas seuls, les pirates n’ont pas mis longtemps avant de réaliser que le chatbot pouvait également servir leurs intérêts. Dans un récent rapport, Europol alerte sur les dangers que présente l’IA, qui risque de déclencher une multiplication des attaques, toujours plus sophistiquées.

Lorsque ChatGPT est apparu, certaines voix se sont rapidement élevées pour mettre en garde sur les possibilités permises par l’IA. Capable d’imiter à la perfection tout type de texte, de générer du code, de corriger les fautes, il est aisé d’imaginer les sombres applications que peut avoir le chatbot. D’ailleurs, il n’a pas fallu attendre longtemps avant de voir apparaître les premières arnaques qui reposent sur un texte écrit par ChatGPT.

Pour l’heure, ces dernières sont relativement grotesques. Mais l’IA n’en est encore qu’à ses débuts et ne fera que s’améliorer avec le temps, la rendant, de fait, de plus en plus dangereuse. C’est précisément ce que craint Europol. L’agence européenne de lutte contre la criminalité écrit dans un récent rapport que « l’utilisation potentielle de ces types d’intelligence artificielle par des criminels annonce de sombres perspectives. »

Europol craint que ChatGPT entraîne un raz-de-marée de piratages

Fraude et ingénierie sociale, désinformation et cybercrime, voici les trois menaces identifiées par Europol que pose ChatGPT. Selon l’organisme, l’IA « peut être exploitée à grande échelle pour tromper les victimes potentielles et les inciter à faire confiance à des acteurs criminels. » Celle-ci est également « une ressource inestimable pour produire des codes malveillants », soit un cadeau tombé du ciel « pour un criminel potentiel ayant peu de connaissances techniques ».

Quid des limitations incluses dans l’outil par OpenAI, qui empêche de poser des questions dangereuses à ChatGPT ? Selon Europol, ces restrictions peuvent être aisément contournées, en modifiant la structure de la requête ou tout simplement en se servant du chatbot comme base pour construire une arnaque plus sophistiquée. « Il est de la plus haute importance que la sensibilisation soit accrue à ce sujet, afin de garantir que toute faille potentielle soit découverte et comblée le plus rapidement possible », estime Europol.

Source : Europol