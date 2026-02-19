Après les images et les vidéos, Gemini peut générer de la musique : voici comment ça marche

Gemini peut désormais générer de la musique grâce au nouveau modèle d'IA Lyria. On vous explique comment vous pouvez l'utiliser.

Le secteur de l'IA générative progresse à une vitesse fulgurante. Les chatbots textuels ont vite évolué et sont capables depuis un moment déjà de générer des images et des vidéos. Google franchit une nouvelle étape en lançant son nouveau modèle Lyria 3, qui permet à Gemini de créer de la musique par IA.

“Il vous suffit d'importer une photo ou de décrire une idée comme « un slow jam R&B comique sur une chaussette qui trouve sa moitié », et en quelques secondes, Gemini la transformera en une piste accrocheuse et de haute qualité. Pour repousser encore plus les limites de la créativité, vous pouvez même demander à Gemini de s'inspirer d’un élément que vous importez”, explique Google.

Comment utiliser Lyria 3 avec Gemini pour créer de la musique par IA

Google n'est pas novice dans la génération de musique par IA, mais ses modèles précédents présentaient des limites importantes, qui rendaient compliquée la création d'un morceau via les outils mis à disposition. Avec Lyria 3, l'utilisateur n'a plus besoin de fournir au modèle les paroles de la chanson. Elles sont générées automatiquement en fonction de nos instructions. La personnalisation est aussi plus poussée, avec plus de contrôle créatif sur des éléments tels que le style, les voix et le tempo de la musique. En bref, cette nouvelle génération permet de générer des pistes plus réalistes et musicalement complexes.

La première manière d'utiliser Lyria 3 avec Gemini est par simples invites textuelles. Décrivez quel genre de musique vous désirez, ajoutez-y une humeur, une blague ou un souvenir pour personnaliser le résultat. Les paroles et la musique instrumentale correspondront alors à l'ambiance recherchée. Google donne un exemple de prompt qui fonctionne bien dans ce cas : “Je me sens nostalgique. Génère une piste pour ma mère sur les bons moments passés ensemble quand nous étions enfants et le souvenir de ses bons petits plats. Fais-en un morceau afrobeat amusant avec une ambiance africaine authentique”.

La seconde façon de générer de la musique par IA via la plateforme de Google est en important une photo ou une vidéo. Gemini analyse alors le contenu des médias qui lui sont partagés pour en retirer les éléments les plus importants, qui servent alors à composer un morceau avec des paroles qui s'accordent avec le contenu des images et des vidéos. “Utilise ces photos pour créer un morceau sur mon chien Billy lors d'une randonnée dans les bois” peut être une invite à soumettre à Gemini.

Lyria 3 n'est pas (encore) capable de créer de la musique d'un niveau professionnel

Gemini crée des pistes de 30 secondes avec une pochette personnalisée générée par Nano Banana. Le système est pensé pour que les créations musicales puissent être partagées facilement, par téléchargement ou via un lien de partage. Google prévient d'emblée : cette fonctionnalité n'est pas conçue pour permettre à tout le monde de s'improviser professionnel de la musique. L'entreprise y voir plutôt une nouvelle manière créative et amusante de s'exprimer. Il est peu probable que vous deveniez le prochain grand artiste IA à percer sur Spotify et Deezer.

Il est précisé que tous les morceaux générés dans l'application Gemini sont intégrés avec SynthID, un filigrane permettant d'identifier le contenu généré par l'IA de Google. L'IA générative est accusée de contribuer à la propagation de fake news sur internet. La firme veut se prémunir contre cet usage en donnant la possibilité de savoir aisément si un contenu audio a été généré par IA. SynthID est aussi pris en charge pour les images et vidéos créés par les outils IA de Google. Il suffit d'importer un fichier dans Gemini et lui demander s'il a été généré par IA pour vérifier la présence de SynthID sur un contenu.

Lyria 3 est disponible en version bêta dans la version web de Gemini pour tous les utilisateurs de plus de 18 ans et dans toutes les langues prises en compte par Gemini dès à présent. L’application mobile sera quant à elle servie dans quelques jours. Il est possible de l'essayer avec un compte gratuit, mais les abonnés Google AI Plus, Pro et Ultra bénéficient de limites plus élevées.

Lyria 3 est aussi intégré dans l'outil de création de Shorts Dream Track de YouTube, mais seulement aux États-Unis pour l'instant. Le déploiement dans le reste du monde est prévu sous peu.