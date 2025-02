Google Photos marque les images retouchées par IA avec ce filigrane secret, impossible de tricher !

Les outils d’édition basés sur l’IA sont de plus en plus puissants, rendant certaines retouches indétectables. Google va désormais intégrer un filigrane numérique invisible aux photos modifiées avec son outil Reimagine. Cette mesure vise à renforcer la transparence autour des images générées ou altérées par l’intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle est clairement en train de révolutionner la photographie numérique. Modifier un cliché est devenu un jeu d’enfant grâce à des outils capables d’effacer des objets, de remplacer des éléments ou même de transformer totalement une scène. Avec des applications comme Google Photos, ces technologies sont désormais accessibles à tous, et cela rend plus difficile la distinction entre une photo originale et une image retouchée.

Pour éviter toute confusion, Google met en place un système de marquage des images retouchées avec l’IA. Dès cette semaine, Google Photos appliquera un filigrane numérique invisible aux photos modifiées avec l’outil Reimagine de Magic Editor. Ce procédé repose sur SynthID, une technologie conçue pour authentifier et identifier discrètement les images générées ou transformées par intelligence artificielle. L'entreprise espère ainsi lutter contre la propagation d’images trompeuses et offrir aux utilisateurs un moyen simple de vérifier si une photo a été altérée.

Google Photos utilise SynthID pour marquer les images retouchées par l’IA

SynthID est une méthode développée par Google DeepMind qui insère un marquage indétectable à l’œil nu directement dans les pixels de l’image. Contrairement aux filigranes traditionnels, celui-ci ne peut pas être supprimé facilement, même après compression ou modifications mineures. Concrètement, lorsqu’un utilisateur modifie une photo avec Reimagine, par exemple en changeant un ciel nuageux en un coucher de soleil éclatant ou en supprimant une foule, l’image sera automatiquement marquée pour signaler qu’elle a été altérée.

Cependant, toutes les modifications ne seront pas systématiquement marquées. Les ajustements mineurs, comme une légère correction de couleur, pourraient ne pas être détectés par SynthID. Pour compenser, Google Photos proposera l’option “À propos de cette image”, qui permettra aux utilisateurs de vérifier si un filigrane est présent. Cette nouvelle approche s’inscrit dans la volonté de Google d’améliorer la transparence autour des contenus générés ou retouchés par l’IA, et de prévenir la diffusion d’images trompeuses.