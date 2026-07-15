Les publicités Google générées par IA deviennent plus faciles à repérer, mais…

Google annonce l'arrivée d'un label permettant d'identifier les publicités créées ou modifier à l'aide de son IA. Il est cependant loin d'être parfait, et ce pour plusieurs raisons. On vous explique.

Plus ça va, plus il est difficile de détecter une image ou une vidéo générée par l'intelligence artificielle. Ce n'est pour rien que plusieurs entreprises ont mis en place des labels permettant d'identifier facilement ce type de contenus. Google l'a fait dès 2023 avec son filigrane invisible SynthID, adopté depuis par d'autres marques. Une démarche important quand on voit que même les outils conçus pour repérer l'intervention de l'IA ne sont pas fiables à 100 %.

La firme de Mountain View continue sur sa lancée en ciblant cette fois-ci les publicités. Qu'elles soient affichées lors d'une recherche, dans Google Discover ou YouTube, les réclames générées entièrement ou partiellement par l'IA sont une réalité depuis quelques années déjà. Dans un souci de transparence, il était temps de les distinguer clairement des autres afin de ne pas induire l'utilisateur en erreur. La solution adoptée par Google est cependant loin d'être parfaite.

Le label Google pour identifier les pubs IA a des limites

En résumé : toutes les publicités Google générées ou modifier à l'aide des outils IA de Google se verront automatiquement affublées d'un label “Créé ou modifier avec l'IA“. Si un autre outil est utilisé, les publicitaires devront apposer cette mention eux-mêmes. Il faut donc compter sur leur bonne foi. Ensuite, l'indication est visible uniquement si vous vous rendez sur la page Mes préférences publicitaires de Google. Il faut cliquer sur une pub puis sur “Comment cette pub a été créée” pour voir le résultat comme ci-dessous.

On peut déjà parier que beaucoup ne s'embêteront pas à faire la démarche, d'autant que pour fonctionner, il faut d'abord activer la personnalisation des annonces Google. Si vous ne le voulez pas, vous n'avez pas accès aux pubs affichées par la marque, et par extension au nouveau label. Il aurait été beaucoup plus simple d'avoir une mention claire directement sur la publicité. Dommage.