Êtes-vous vraiment capable de détecter une image IA ? Ce test va vous surprendre

Vous êtes certain de savoir repérer une image créée par une intelligence artificielle ? Une nouvelle étude mondiale remet sérieusement ce sentiment en question. Microsoft propose même un test pour voir si vous faites mieux que les autres.

L’intelligence artificielle s’invite partout, y compris dans les images que nous consommons chaque jour en ligne. Et il devient de plus en plus compliqué de faire la différence entre le vrai et le faux. Une récente étude menée par Microsoft montre à quel point nous sommes désormais vulnérables face aux contenus visuels générés par IA. Ce constat intervient alors que les outils de création d’images deviennent de plus en plus accessibles et performants. La frontière entre réel et synthétique s’estompe à grande vitesse, sans que la majorité des internautes s’en rende compte.

L’expérience, menée auprès de plus de 12 500 personnes dans le monde, proposait une série d’images à analyser. Le but : dire si elles étaient réelles ou artificielles. Sur près de 287 000 réponses, le taux de réussite moyen n’était que de 62 %. À peine mieux qu’un pile ou face. Les participants ont été les plus précis sur les visages humains, mais dès qu’il s’agissait de paysages ou de scènes urbaines, l’exactitude chutait à 59 %. Selon Microsoft, ces images n’étaient ni complexes, ni piégeuses : il s’agissait de contenus simples que l’on peut croiser tous les jours sur internet.

Les images générées par IA deviennent indétectables sans l’aide d’un autre algorithme

Face à cette difficulté, Microsoft appelle à instaurer des normes de transparence. L’ajout de filigranes visibles ou de métadonnées pourrait aider, mais ces protections restent faciles à contourner. D’après le rapport, seul un détecteur qui utilise l'intelligence artificielle peut réellement suivre le rythme. L’outil interne utilisé par la société a obtenu 95 % de précision sur les mêmes images. Une performance qui montre que, pour reconnaître l’IA, il faut… une autre IA.

Les générateurs d’images se sont grandement améliorés. Imagen 3, proposé gratuitement par Google depuis plusieurs mois, permet à n’importe qui de créer des images d’une qualité remarquable. De son côté, ChatGPT est désormais capable de générer des visuels très réalistes, y compris des faux reçus presque crédibles. Des avancées impressionnantes, mais qui soulèvent aussi des inquiétudes face aux usages frauduleux possibles. Microsoft alerte : la désinformation visuelle ne fait que commencer.

Faites le test maintenant pour voir si vous repérez mieux les images IA que la moyenne des internautes :