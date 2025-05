Votre TV connectée sait tout de vos habitudes à cause de cette option, il est temps de la désactiver

Tout comme les smartphones, les réseaux sociaux et les appareils de streaming, nos TV connectées ne se gênent pas pour collecter vos données. En effet, elles s'appuient sur une fonctionnalité bien précise pour tout savoir sur vos habitudes de visionnage. On vous explique comment la désactiver.

Nos smartphones, nos réseaux sociaux, nos applications, nos appareils de streaming ou nos montres connectées partagent un point commun : ils collectent d'une manière ou d'une autre nos données, notamment à des fins publicitaires. Dernièrement, nous avons d'ailleurs publié dans nos colonnes un article complet pour vous aider à limiter au maximum la collecte de données des appareils de streaming comme les Apple TV ou les Google Chromecast.

Mais cette fois-ci, nous allons nous attarder sur les TV connectées. Peu de gens le savent, mais les Smart TV ne se gênent pas pour récupérer également de nombreuses informations à votre sujet, et notamment vos habitudes de visionnage. Et ce, grâce à une fonctionnalité bien précise.

L'ACR, la solution utilisée par les TV pour tout savoir sur vous

On parle ici de l'ACR, ou Reconnaissance automatique des contenus. Concrètement, cette technologie est capable d'identifier le contenu multimédia (comme l'audio, la vidéo ou les images) diffusé actuellement sur un appareil. Pour ce faire, l'ACR échantillonne une partie du contenu et la compare à une gigantesque base de données pour identifier avec précision ce que vous regardez.

Il faut voir l'ACR comme un espion tapis de l'ombre, qui surveille en arrière-plan et en continu les contenus consommés sur votre TV via votre décodeur, vos plateformes de streaming préférées ou votre console de jeu. D'après The Markup, journal américain à but non-lucratif engagé sur l'impact des technologies, l'ACR peut capturer et identifier jusqu'à 7200 images par heure, soit deux par secondes !

Evidemment, toutes les informations obtenues via l'ACR sont ensuite revendues par les constructeurs de TV à des annonceurs publicitaires ou des courtiers en données. A l'exception des consommateurs, tout le monde est gagnant : les marques comme Samsung, LG et consorts font des profits supplémentaires en monnayant ces données, tandis que les spécialistes en marketing les exploitent pour définir des profils complets pour chaque utilisateur… Et ainsi mieux les cibler avec des pubs personnalisées. D'après des chiffres de King Research, le marché de l'ACR représentait en 2023 3,742 millions de dollars ! Une poule aux oeufs d'or, favorisée par la consommation croissante de contenus sur les TV, le streaming et les médias sociaux.

Maintenant que vous connaissez l'existence de l'ACR, vous devez ne pas être vraiment enchanté à l'idée de le laisser tranquillement tout connaître sur vos habitudes de visionnage. Heureusement, il existe un moyen de s'en débarrasser. Il faudra prendre quelques minutes pour le faire, mais rien d'insurmontable en suivant à la lettre ces instructions. La manipulation étant différente pour chaque constructeur, nous allons ici nous attarder sur les 5 marques les plus populaires du marché, à savoir Samsung, LG, Sony, Hisense et TCL. En piste.

Sur une Smart TV Samsung

Appuyez sur le bouton Home ou Accueil de votre télécommande

de votre télécommande Naviguez ensuite sur la gauche pour accéder au menu latéral et cherchez l'option Choix de confidentialité

Choisissez maintenant Conditions générales > Politique de confidentialité

Décochez maintenant la case Services d'information sur le visionnage , également appelé en anglais Viewing Information Services

, également appelé en anglais Viewing Information Services Confirmez l'opération en appuyant sur OK en bas de l'écran

Sur une Smart TV LG

Accédez à l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton correspondant de votre télécommande

Cherchez maintenant l'onglet Paramètres dans le menu latéral

dans le menu latéral Direction le bouton Général > Paramètres supplémentaires

Désactivez l'option Live Plus

Notez que LG a le mérite de proposer d'autres options pour limiter davantage le suivi publicitaire :

Toujours dans Paramètres supplémentaires , rendez-vous dans Publicité

, rendez-vous dans Mettez en marche l'option Limiter le suivi publicitaire

Profitez-en pour désactiver également les promotions et les recommandations de contenu dans Paramètres supplémentaires > Paramètres d'accueil > Promotion et Recommandation de contenu

Sur une Smart TV Sony

Munissez-vous de votre télécommande et appuyez sur le bouton Home ou Accueil pour accéder au menu principal

ou pour accéder au menu principal Cherchez l'onglet Paramètres et choisissez Configuration initiale

et choisissez Chez Sony, il faudra ensuite sélectionner l'option Samba Interactive TV

Mettez cette fonctionnalité en sourdine en cliquant sur Désactiver

Profitez-en pour désactiver la personnalisation des publicités dans les Paramètres > A propos > Publicités > Désactiver la personnalisation des publicités

Sur une Smart TV TCL

Même principe, attrapez votre télécommande et appuyez sur le bouton Accueil > Paramètres

Dans le menu principal, cherchez l'onglet Confidentialité

Ici, dénichez l'option Expérience Smart TV

Décochez maintenant l'option Utiliser les informations des entrées TV

Profitez-en pour limiter le suivi publicitaire : Confidentialité > Publicité > Limiter le suivi publicitaire et Annonces personnalisées

Sur une Smart TV Hisense

Reprenez votre télécommande et accédez au menu principal

Entrez dans les Paramètres et sélectionnez l'onglet Système

et sélectionnez l'onglet Cherchez maintenant Confidentialité , puis Expérience Smart TV ou Services d'information de visionnage (l'appellation peut varier) et désactivez l'option

, puis ou (l'appellation peut varier) et désactivez l'option Toujours dans Confidentialité, profitez-en pour désactiver le suivi publicitaire avec les options Suivi des publicités ou Publicités ciblées (ici encore, l'appellation peut varier)

Dernier conseil, veuillez à vérifier régulièrement si vos choix restent inchangés. En effet, les mises à jour régulières déployées sur les Smart TV peuvent réactiver les fonctionnalités de suivi.