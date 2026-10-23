Vivo X500 Ultra : sa fiche technique se précise, mais le futur smartphone premium sortira-t-il en Europe ?

Le printemps dernier a marqué un précédent : pour la première fois, Vivo lançait un modèle Ultra sur le marché international. Il s’agissait du Vivo X300 Ultra. D’après une fuite récente, son successeur, le Vivo X500 Ultra, devrait suivre le même chemin l’an prochain. Les spéculations autour du futur smartphone premium s’accumulent.

En mars dernier, Vivo a présenté son nouveau smartphone premium : le X300 Ultra. Doté d’un double système photo 200 MP et d’un zoom se voulant être le meilleur de l’industrie, il est destiné aux utilisateurs les plus exigeants en photographie.

Surtout, il s’agit du premier modèle Ultra à avoir gagné le marché international. Et alors qu’un dirigeant de l’entreprise a récemment annoncé que le Vivo X500 Ultra sera officialisé au printemps prochain en Chine, ce successeur du X300 Ultra pourrait emprunter le même chemin en étant, lui aussi, lancé à l’international.

Le Vivo X500 Ultra devrait, lui aussi, sortir en Europe

C’est en tout cas ce que suggère la fuite d’une base de données IMEI en Turquie. En effet, d’après GSMArena, la version internationale du Vivo X500 Ultra y apparaît sous le numéro de modèle V2660. L’appareil a déjà fait l’objet de nombreuses fuites, qui ont révélé plusieurs de ses spécifications principales.

Côté photo, le successeur du Vivo X300 Ultra pourrait notamment embarquer un capteur plus grand pour le téléobjectif périscopique de 200 MP : 1/1,2 pouce, contre 1/1,4. Quant au capteur principal, il pourrait passer à une définition de 50 MP, avec une stabilisation améliorée.

Le Vivo X500 Ultra pourrait également être doté du dernier monstre de puissance de Qualcomm : le SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Il devrait ainsi rejoindre la liste des smartphones qui l’intégreront. Selon les rumeurs, sa batterie serait encore plus généreuse : entre 7 000 et 8 000 mAh, contre les 6 600 mAh de l’ancienne génération.

En façade, on retrouverait un écran plat LTPO AMOLED 2K de 6,85 pouces, avec un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz et compatible avec un capteur d’empreintes à ultrasons.

Pour le moment, ces caractéristiques comme une sortie à l’international restent de l’ordre de l’hypothétique : il faudra attendre l’officialisation de la marque pour en avoir le cœur net. Si le Vivo X500 Ultra est bien présenté en mars ou avril 2027 en Chine et que l’on se fie au calendrier de son prédécesseur, il devrait être lancé peu après sur le marché européen.