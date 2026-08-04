Pourquoi de nombreuses applications pour Samsung Smart TV vont disparaître

Samsung annonce la suppression de plusieurs applications disponibles pour ses TV connectées suite aux travaux d’experts en cybersécurité. Ils ont découvert un comportement répandu et potentiellement très dangereux.

Cela fait longtemps que nos téléviseurs fonctionnent en grande partie comme nos smartphones. Dotés d’un système d’exploitation, par exemple Android, et connectés à Internet, on peut y installer des applications en tout genre. Celles des services de streaming comme Netflix ou Disney+ le plus souvent, mais aussi des jeux par exemple.

Dans tous les cas, ce sont autant de points d’entrée pour des personnes mal intentionnées. Et nous ne parlons pas des applis téléchargées en dehors du magasin officiel. Plusieurs de celles qui s’y trouvent peuvent représenter un danger. C’est ce qu’ont découvert les chercheurs en cybersécurité de l’entreprise norvégienne Mnemonic.

Il s’avère que de nombreuses applications disponibles sur le store de Samsung, mais pas que, contiennent des logiciels appelés réseaux de proxys résidentiels, abrégés en resproxies. Ce sont eux qui inquiètent. On vous explique.

C’est quoi les réseaux de proxys résidentiels, ou resproxies ?

Pour faire simple, un reproxy transforme votre Smart TV (ou tout autre appareil connecté à Internet) en un “tunnel” qui permet à d’autres personnes d’acheminer leur propre trafic Web à travers le vôtre. Le téléviseur devient alors un “nœud de sortie”. Pour vous, c’est totalement invisible. En coulisses, l’application peut, entre autres, être utilisée pour faire de la TV le relais d’une activité cybercriminelle.

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Les applications utilisant un reproxy déclenchent rarement les systèmes de sécurité des plateformes. Et pour cause : elles contiennent seulement quelques lignes de code pour activer le chargement du contenu provenant d’un autre site web, par exemple un jeu vidéo. Rien de malicieux a priori donc. De plus, le trafic Internet apparaissant comme émanant d’un foyer tout ce qu’il y a de plus normal, il est difficile de le relier à une activité suspecte.

Samsung bannit les applications Smart TV qui partagent votre connexion Internet

Les experts de chez Mnemonic prennent l’exemple d’un jeu Pac-Man, qui figure dans les “Choix de la rédaction” du magasin d’applications des Smart TV Samsung. Au lancement, un écran vous propose de supprimer la publicité si vous acceptez que votre TV télécharge des données publiques en utilisant son adresse IP. Du jargon technique dont la grande majorité des utilisateurs ne comprend pas les conséquences.

Accepter active le reproxy, jusque-là dormant. En l’occurrence, il s’agit de celui d’une entreprise appelée Bright Data. En plus de fournir des réseaux de proxys présentés comme donnant accès à des millions de réseaux résidentiels dans le monde, elle vend l’accès aux données récupérées par ce biais. Donc par votre TV, sans que vous voue en rendiez compte. Dans le cas du jeu Pac-Man, Mnemonic note la récupération d’informations contenues dans des profils LinkedIn et d’autres pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle.

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Le nom de Bright Data ne vous est peut-être pas inconnu. Il a été cité en juillet dernier quand LG a annoncé la suppression des applications pour ses TV connectées contenant des logiciels de reproxies. Elles représentaient 42 % de toutes celles disponibles, la majorité des reproxies étant fournis par Bright Data.

Samsung prend le même chemin. Dans une déclaration faite à nos confrères de Techcrunch, l’entreprise sud-coréenne annonce ses mesures : “Nous avons déjà restreint les nouvelles inscriptions d’applications intégrant de telles fonctionnalités de proxy sur notre plateforme Smart TV. Nous mettons actuellement en œuvre des politiques strictes à l’échelle de la plateforme à l’intention des développeurs, interdisant explicitement les SDK de proxy résidentiels, et nous nous employons à identifier et à supprimer toutes les applications actuellement disponibles dans notre boutique qui contiennent ces composants“.

Rappelons que les réseaux de proxys résidentiels n’ont rien d’illégal en soi. Comme souvent, c’est l’usage qui peut se révéler problématique. Depuis quelques années déjà, plusieurs sociétés comme Orange ou Google alertent sur l’essor de ces programmes chez les cybercriminels, qui s’en servent pour mener à bien leurs opérations en profitant de la connexion Internet de personnes lambdas.