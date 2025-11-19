One UI 8.5 : Samsung muscle sa meilleure fonctionnalité grâce à deux nouveautés qui vont la rendre encore plus incontournable

Avec One UI 7.0, Samsung a introduit l’une de ses meilleures fonctionnalités : la Now Bar (son équivalent de la Dynamic Island d’Apple). Avec la prochaine mouture de sa surcouche, One UI 8.5, le constructeur pourrait la rendre encore plus incontournable grâce à deux nouveautés supplémentaires.

Samsung et la Now Bar, c’est une histoire qui marche. One UI 7, une version antérieure de la surcouche de Samsung, a été une mise à jour majeure. Elle a apporté son lot de nouveautés, et l’une des plus attendues était la Now Bar – sa propre version de la Dynamic Island d’Apple. Il s’agit d’une barre de notifications située en bas de l’écran de verrouillage du smartphone et compatible avec le mode Always On Display (AOD). Son but ? Afficher en temps réel des informations utiles.

Avec One UI 8.0, Samsung a ensuite intégré l’une des meilleures nouveautés d’Android 16 à sa Now Bar : les Live Updates. Cette implémentation permet d’afficher en direct, sur l’écran de verrouillage ou l’écran d’accueil, l’avancement de certains services, tels que les livraisons de repas, la navigation et les trajets en VTC. Et avec One UI 8.5, la prochaine itération de sa surcouche basée sur Android 16 QPR2 qui s’annonce plus importante que prévue, Samsung pourrait rendre la Now Bar encore plus indispensable.

One UI 8.5 va doter la Now Bar de Samsung de deux nouvelles fonctionnalités

Nos confrères de SamMobile ont obtenu un accès anticipé à un firmware interne en cours de développement de One UI 8.5 pour le Samsung Galaxy Z Fold 7. C’est de cette façon qu’ils ont découvert deux entrées inédites dans la Now Bar. Ces deux nouveautés sont intitulées Audio Broadcast et Commute From Google.

Audio Broadcast, comme son nom l’indique, sera probablement lié aux diffusions audio Auracast, basée sur la norme Bluetooth Low Energy (LE). De ce fait, il se pourrait que la Now Bar affiche combien d’appareils utilisent le flux audio de votre smartphone lorsque vous créez une diffusion.

Quant à Commute From Google, il y a fort à parier que cette entrée permettra d’afficher sur la Now Bar les informations liées à votre trajet quotidien (domicile-travail par exemple), en fonction du moment de la journée.

Ces deux nouveautés, en étant intégrées à la Now Bar, devraient participer à la rendre comme encore plus incontournable dans le cœur des fans de Samsung et à l'imposer face à la Dynamic Island d'Apple.