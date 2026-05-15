Votre smartphone Samsung Galaxy va bientôt juger votre conduite (est-ce une si mauvaise nouvelle ?)

Basée sur Android 17, One UI 9 a déjà commencé à révéler ses premiers secrets. L’une des nouveautés qu’elle apportera sur votre smartphone Galaxy est Driving Insights : une fonction dédiée à l’analyse de votre conduite afin de vous prodiguer des conseils pour l’améliorer – et pourquoi pas réduire vos frais d’assurance.

Attention, freine, le trottoir, ralentis, accélère… Y a-t-il quelque chose de plus désagréable qu’un passager qui commente le moindre de vos faits et gestes lorsque vous vous trouvez derrière le volant ? Le retour inopiné à l’auto-école (amateur de surcroît) quand on a son permis : non merci.

Alors imaginez si c’était une application qui jugeait votre conduite ? Eh bien c’est exactement ce que Samsung s’apprête à proposer avec One UI 9. Driving Insights (ou Aperçus de conduite), c’est son nom, analyse votre style de conduite (aussi appelé télématique) grâce à l’IA afin de vous proposer des retours – et pourquoi pas vous aider à réduire vos frais d’assurance, mais quid de la confidentialité ?

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One UI 9 introduit Driving Insights sur les smartphones Samsung Galaxy

Driving Insights vient d’être lancée avec la dernière version bêta de One UI 9 sur les Samsung Galaxy S26. La fonction s’appuie sur l’IA et les capteurs du smartphone pour analyser des mesures clés (vitesse moyenne et maximale, habitudes de freinage et d’accélération, coups de volant brusques…) – à la manière d’un boîtier se branchant sur le port OBD des véhicules finalement.

Le but ? Prodiguer à l’automobiliste des résumés et conseils quotidiens ou hebdomadaires pour une conduite plus sûre ou efficace. Now Brief pourrait intégrer ces rapports. Reste à vérifier si les données issues d’un smartphone seraient éligibles, mais certains assureurs proposent des réductions de frais d’assurance sur la base de données télématiques.

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Autre intérêt de Driving Insights soulevé par nos confrères d’Android Authority : configurer des alertes de geofencing – un périmètre virtuel pour la voiture de l’utilisateur. Concrètement : si la voiture sort de ce rayon, il recevra une notification. Pour des analyses spécifiques, il est aussi possible de définir des lieux comme Maison et Travail.

Accessible dans l’application Paramètres, sous la section Appareils connectés, Driving Insights peut être configuré pour s’activer automatiquement lors de la connexion Bluetooth au système multimédia d’une voiture. Mais il y a fort à parier que la fonction devrait aussi fonctionner avec Android Auto. Reste à savoir quel sera le degré de confidentialité des données collectées par la fonction.