One UI 8.5 : voici la solution de Samsung pour enfin personnaliser les recommandations YouTube et Spotify de Now Brief

Now Brief est l’une des fonctionnalités les plus utiles de Samsung, à l’exception des recommandations YouTube et Spotify qui manquent de personnalisation. Bonne nouvelle : One UI 8.5 devrait enfin les rendre plus pertinentes.

Lorsqu’elle a été introduite avec le Galaxy S25, la fonction Now Brief était l’une des plus grosses nouveautés de Samsung. Cet outil d’information contextuelle propulsé par Gemini s’affine avec vos habitudes pour résumer votre quotidien via une fenêtre dédiée : météo, rendez-vous notés dans Google Agenda, ou encore nouveautés musicales que vous suivez.

Appréciée des utilisateurs, cette fonctionnalité n’est pas un gimmick mais bel et bien une application utile. Du moins, pour la plupart des données affichées. Beaucoup expriment leur regret quant au manque de personnalisation des recommandations Spotify et YouTube sur les forums Samsung. Mais One UI 8.5, dont la première bêta est attendue pour très bientôt, devrait apporter des améliorations significatives. C’est en tout cas ce que suggèrent des lignes de code découvertes par nos confrères d’Android Authority.

Now Brief : One UI 8.5 va améliorer les recommandations YouTube et Spotify

Les utilisateurs estiment que les recommandations YouTube dans Now Brief manquent d’intérêt – un peu à l’image de la page d’accueil de la plateforme –, mais grâce à One UI 8.5, l’heure devrait être à la personnalisation : ses suggestions devraient enfin reposer sur vos centres d’intérêt, comme votre équipe de sport préférée ou votre prochaine destination de voyage. Surtout, pour affiner ses recommandations, Now Brief vous demandera l’autorisation de suivre vos préférences.

Spotify dans Now Brief devrait également profiter de nouvelles capacités avec One UI 8.5, comme le fait de vous proposer des playlists cohérentes en fonction de la date, de l’heure ou encore de la météo. Les lignes de code révèlent des exemples, tels que du peps pour l’après-midi ou du calme avant de dormir, des playlists spéciales journée enneigée ou anniversaire, ou encore une playlist de vos titres les plus écoutés pendant l’année – à l’image du Spotify Wrapped, probablement.

Nos confrères ont également repéré d’autres améliorations de Now Brief que devrait apporter One UI 8.5 : en fonction des visages détectés sur vos photos, il devrait vous proposer des recommandations de partage rapide avec Quick Share. Toujours en se basant sur les images de votre Galerie, il pourra aussi vous suggérer des photos de profil ou des relations pour vos contacts.