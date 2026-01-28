One UI 8.5 : Samsung va rendre la Now Bar encore plus indispensable grâce à cette fonction clé très attendue

One UI 8.5, la prochaine surcouche de Samsung, fait l’objet de nombreuses fuites. Plusieurs d’entre elles concernent l’une des fonctions phares des smartphones Galaxy : la Now Bar. La firme sud-coréenne devrait rendre sa meilleure fonctionnalité encore plus indispensable grâce à l’introduction d’une option attendue depuis longtemps.

La Now Bar est sans doute la meilleure fonctionnalité des appareils Samsung Galaxy. Introduite avec One UI 7, la firme sud-coréenne y a ensuite intégré l’une des nouveautés d’Android 16 les plus utiles avec One UI 8.0 : les Live Updates. Mais le géant de la tech semble avoir de grandes ambitions pour son équivalent de la Dynamic Island d’Apple – que l’iPhone 18 devrait bien conserver.

D’après plusieurs spéculations, One UI 8.5 devrait être une nouvelle étape charnière pour cette fonctionnalité très appréciée. On évoquait déjà dans nos colonnes que cette itération de la surcouche de Samsung basée sur Android 16 devrait intégrer deux nouveautés bien pratiques à la Now Bar et étendre sa compatibilité aux alarmes de l’application Horloge. Mais ce n’est pas tout. Une nouvelle fuite révèle que One UI 8.5 devrait enfin apporter à la Now Bar une fonction attendue depuis longtemps, de quoi la rendre d’autant plus indispensable.

Lire aussi – One UI 8.5 : cette option magique va littéralement donner vie à l’écran de votre smartphone Samsung Galaxy

One UI 8.5 devrait enfin apporter cette fonction tant attendue à la Now Bar

La Now Bar est une barre de notifications située en bas de l’écran de verrouillage du smartphone compatible avec le mode Always-On Display (AOD) qui permet d’accéder rapidement et en temps réel aux mises à jour issues d’applications compatibles : avancement des livraisons de repas, navigation, trajets en VTC, minuteurs, résultats sportifs… mais également à des informations utiles provenant de la fonction Now Brief, comme la météo ou les événements à venir.

One UI 8.5 devrait faire ses premiers pas avec la future gamme de Galaxy S26 – dont la sortie pourrait être repoussée –, mais une version bêta est ouverte aux utilisateurs. C’est ainsi que le leaker Tarun Vats a repéré une nouveauté au sein de la Now Bar : l’affichage des notifications d’appels manqués dans le Now Brief. Concrètement, si vous avez reçu un appel et que vous n’y avez pas répondu, la Now Bar pourra vous l’indiquer.

Au fil du temps, Samsung devrait continuer à enrichir sa Now Bar de nouvelles fonctionnalités, mais One UI 8.5 s’annonce comme une mise à jour majeure pour cette fonctionnalité phare de la marque sud-coréenne.