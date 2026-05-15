Cette nouveauté transforme ChatGPT en vrai espace de travail pour tous les utilisateurs

Jusqu'ici, les fichiers uploadés dans ChatGPT disparaissaient à la fermeture d'une conversation. OpenAI vient d'y remédier avec une bibliothèque persistante qui transforme le chatbot en véritable espace de travail. Et cette fois, les utilisateurs gratuits en profitent aussi.

Les assistants IA sont devenus des outils incontournables pour traiter des fichiers au quotidien. Des millions d'utilisateurs les emploient pour analyser des contrats, résumer des rapports ou comparer des tableaux. La firme avait d'ailleurs dévoilé un plan ambitieux pour faire de ChatGPT le point d'entrée de toutes les tâches numériques. Mais une limite freinait cet objectif. Tout fichier uploadé dans une conversation disparaissait dès la fermeture du chat, forçant à tout réimporter à chaque nouvelle session.

OpenAI avait fait un premier pas en mars dernier. La bibliothèque de fichiers de ChatGPT avait alors été lancée pour les abonnés payants, permettant de retrouver et réutiliser des documents sans fouiller dans d'anciens chats. La fonctionnalité restait cependant réservée aux formules avec abonnement et inaccessible dans plusieurs régions, dont la France. La société vient d'en élargir l'accès aux plans Free et Go.

La bibliothèque de ChatGPT s'ouvre aux comptes gratuits et propose 500 Mo de stockage persistant

La bibliothèque de ChatGPT s'ouvre désormais à tous les niveaux d'abonnement. Selon le centre d'aide officiel d'OpenAI, tout fichier uploadé dans une conversation y est sauvegardé automatiquement. Documents, tableurs, présentations ou images rejoignent un espace dédié accessible depuis la barre latérale. Les utilisateurs peuvent ensuite les réutiliser dans n'importe quelle future session, sans avoir à les rechercher. Les quotas varient selon la formule. Les comptes gratuits obtiennent 500 Mo, les plans Go 4 Go, les plans Plus et Business 20 Go, et les abonnés Pro 100 Go. La section Stockage dans les Paramètres permet de gérer l'espace disponible.

Cette extension positionne ChatGPT plus clairement face aux outils de gestion documentaire comme Google Drive ou Notion. Un fichier déposé une fois dans le chatbot peut être rappelé dans n'importe quelle session ultérieure. La fonctionnalité reste cependant limitée à l'interface web pour l'instant. Elle demeure aussi indisponible dans l'Espace économique européen, en Suisse et au Royaume-Uni pour des raisons réglementaires. OpenAI n'a pas communiqué de calendrier pour ces régions.