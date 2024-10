Windows 11 : Microsoft supprime une fonction utile de Phone Link, et c’est bien gênant

Disponible sur Windows 11, l'application Phone Link vient de perdre une fonction qui semble pourtant indispensable : la possibilité de déconnecter un appareil mobile de son PC.

L'application Phone Link (aussi appelée Mobile connecté en français) s'est vite imposée comme l'un des ajouts les plus intéressants de Windows 11. D'abord limitée, elle a bénéficié de nombreuses mises à jour au fil des mois et permet désormais d'accéder sur son PC à toutes ses photos stockées en local sur son smartphone, de consulter et répondre à ses messages, de prendre et passer des appels, et même d'ouvrir des applications.

Microsoft communique allègrement sur toutes les nouveautés introduites pour Phone Link, mais semble se montrer moins bavard quand une fonctionnalité est retirée. Sans que l'éditeur prévienne, il est devenu impossible à de nombreux utilisateurs de supprimer leur mobile de l'application.

Phone Link ne permet plus de supprimer un appareil mobile

Le problème a été signalé à Microsoft sur la plateforme Feedback Hub. Le sujet a accueilli des centaines de retours, signifiant que ce souci n'est pas un cas isolé. XDA Developers a vérifié de son côté et a également constaté la disparition de cette option, pourtant bien pratique. Sur mon PC, je suis toujours en mesure de supprimer un smartphone de Phone Link, mais en étant sur le canal bêta de Windows Insider, et non sur une version stable de Windows 11.

Pour l'instant, la seule réponse officielle provenant de Microsoft est… à côté de la plaque. Un employé du groupe a répondu sur le Feedback Hub en partageant la manipulation à suivre pour supprimer un appareil de Phone Link comme s'il n'y avait pas eu de changements, étapes que ne peuvent donc pas suivre les utilisateurs qui ont vu l'option être retirée. Actuellement, nous ne savons pas s'il s'agit d'un bug, d'un test ou d'une suppression définitive volontaire.

Normalement, il est possible de supprimer un mobile de l'application en se rendant dans les Paramètres, puis dans l'onglet Appareils, et en cliquant sur les trois petits points à côté de son dispositif. Ces trois petits points ne sont plus présents et n'ont pas été remplacés par un autre menu. Le seul moyen de déconnecter son smartphone de son PC est donc de déconnecter son compte dans l'app, mais cela signifie perdre aussi l'accès à ses autres appareils.

Source : XDA Developers