Votre Google Pixel redémarre parfois sans raison ? Il y a une explication

Un internaute confronté à des redémarrages inexpliqués de son Google Pixel a finalement trouvé ce qui les déclenchait et c'est assez étrange. Modèles concernés, solutions éventuelles, on vous explique.

Des bugs sur votre smartphone, vous en avez forcément rencontré au moins une fois dans votre vie. L'écran tactile ne répond plus, une application refuse de se lancer, un écran noir… Passées les quelques secondes nécessaire pour comprendre que quelque chose cloche, vous redémarrez le mobile et dans l'immense majorité des cas, tout rentre dans l'ordre. Mais quand le bug consiste justement en des redémarrages intempestifs, c'est une autre histoire.

Voilà ce qui est arrivé à un internaute répondant au pseudonyme de Oshadhaviduranga sur le réseau social Reddit. Il raconte qu'à partir du 27 mai 2026, son Pixel 6 Pro s'est mis à redémarrer de manière aléatoire, sans avertissement préalable. Lorsque ça arrive, l'appareil n'est pas spécialement chaud au toucher, et il n'y a pas de logique apparente comme l'ouverture de la même application avant l'événement. Finalement, le lancement d'un rapport de bug donne la réponse au mystère.

Pourquoi certains Pixel redémarre parfois sans raison

Il s'avère que le système croit détecter une surchauffe du Pixel alors qu'il n'en est rien. Dans le détail, le processeur Tensor qui équipe le smartphone intègre une TMU, pour Thermal Management Unit. Ce composant mesure la température de la puce et, si elle dépasse le seuil fixé, déclenche un redémarrage du Pixel. Ici, il “hallucine” une surchauffe. Oshadhaviduranga le confirme en notant que dans le rapport de bug, la TMU affiche entre 56 et 57° Celsius, loin de la limite des 115° maximum.

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D'autres personnes sont venues dire qu'elles rencontrent le même problème, toujours sur des Pixel 6 Pro. Le seul point commun est qu'il survient après la mise à jour vers Android 16. L'internaute à l'origine du sujet sur Reddit a posté ses découvertes sur les forums de Google. Un représentant de la marque a répondu qu'il ne s'agissait pas d'un bug connu des équipes. À ce stade, il n'y a donc rien de particulier à faire, si ce n'est attendre un éventuel correctif.