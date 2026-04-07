Google Pixel : le chaos continue, après la mise à jour de mars certains smartphones redémarrent à l’infini

Décidément, après la mise à jour de décembre, la série noire continue pour les smartphones de Google avec le Pixel Drop de mars. Ce dernier, en plus d’avoir cassé l’affichage permanent, cause des redémarrages en boucle sur certains appareils.

Être coincé dans une boucle temporelle : c’est le pitch de bien des œuvres de science-fiction. C’est également ce que vivent certains Google Pixel après la mise à jour de mars. Et ce n’est pas le premier bug que cette dernière a apporté aux smartphones estampillés d’un G.

Le Pixel Drop de décembre avait déjà été catastrophique du fait des nombreux dysfonctionnements introduits, mais celui de mars n’a rien à lui envier. Après avoir encore cassé l’affichage permanent, la mise à jour fait désormais redémarrer certains appareils sans cesse. Si la firme de Mountain View a reconnu l’existence de ce dysfonctionnement des plus handicapants, elle n’a pas encore déployé de correctif.

Des smartphones Google Pixel victimes de boucles de redémarrages infinis

La mise à jour de mars a apporté son lot de nouveautés, et l’une d’elles, qui était indisponible en France au moment de son déploiement, est désormais disponible. Mais cela ne rend pas les bugs introduits après ce Pixel Drop moins agaçants : on attend des mises à jour des améliorations, des fonctionnalités inédites ou encore des correctifs, pas de nouveaux problèmes.

D’après les signalements, de nombreux modèles de Pixel – du Pixel 6 aux récents Pixel 10 – souffrent de boucles de redémarrage (bootloops) infinies après que la mise à jour de mars a été installée. Les conséquences de l’incident varient, pour les appareils, du refus pur et simple de s’allumer au redémarrage systématique en mode de récupération en passant par le blocage sur l’écran de démarrage avec le logo de Google. Démarrer en mode fastboot et réinstaller manuellement le micrologiciel semble vain d’après les témoignages. De plus, si accéder au mode de récupération permet de rétablir la configuration d’usine, cela efface toutes les données – une solution peu souhaitable.

Pour le moment, Google, qui a reconnu le problème sur le fil de l’Issue Tracker (son outil officiel de suivi des bugs), n’a proposé aucun correctif officiel et n’a donné aucune explication sur l’origine de ce dysfonctionnement. En attendant, certains utilisateurs ont partagé leur solution temporaire potentielle, relayée par nos confrères d’Android Authority. Avant toute chose, laissez votre Google Pixel charger pendant 30-40 minutes, puis tentez de le démarrer en Mode sans échec :

Appuyez sur le bouton d’alimentation

Quand le logo de Google apparaît : maintenez enfoncés les boutons de volume haut et bas en même temps jusqu’à l’affichage de l’animation de démarrage

Votre smartphone devrait passer en Mode sans échec une fois l’animation terminée – un logo en bas de l’écran l’indique.

Il n’y a plus qu’à espérer que Google déploie rapidement un correctif.