Microsoft enterre Windows 12, mais une annonce bien plus folle se prépare

Les rumeurs autour de Windows 12 enflaient depuis plusieurs jours. Microsoft vient pourtant de fermer la porte à cette hypothèse. Ce qui se prépare en coulisses pourrait bouleverser bien plus que l'interface de Windows.

Windows 11
Crédits : 123RF

Depuis plusieurs années, Microsoft pousse les particuliers vers une nouvelle génération d'ordinateurs taillés pour l'intelligence artificielle. La firme de Redmond multiplie les messages sur la puissance que ces machines réclament. L'éditeur estime même qu'un PC sans capacités IA ne serait déjà plus prêt pour l'avenir. Cette insistance sur le matériel annonçait un tournant que peu avaient anticipé.

Justement, les attentes se cristallisaient depuis des mois autour d'un successeur à Windows 11. Les fans imaginaient déjà l'interface, les fonctions et le design du futur système. Un concept détaillé permettait même d'essayer cette version rêvée directement depuis un navigateur. Beaucoup pensaient donc voir Windows 12 dévoilé lors de la conférence Build 2026. La firme a finalement coupé court à ces spéculations.

La puce NVIDIA N1X prend la place de Windows 12 dans les plans de Microsoft

L'annonce est tombée ce lundi au Computex de Taïwan. NVIDIA y a présenté le RTX Spark, un superchip pensé pour les PC Windows et codéveloppé avec Microsoft. Jensen Huang, patron du groupe, parle de la plus grande réinvention de l'ordinateur depuis l'arrivée du smartphone. Cette puce marie un processeur ARM, une partie graphique Blackwell et une mémoire unifiée généreuse. Elle revendique une puissance d'un pétaflop pour l'intelligence artificielle. De quoi faire tourner localement des modèles de 120 milliards de paramètres, sans passer par le cloud. Cette approche garde les données sensibles sur l'appareil, loin des serveurs distants. Côté jeu vidéo, ce module graphique approche une carte RTX 5070 de bureau.

Le but affiché va plus loin qu'un simple gain de vitesse. NVIDIA et Microsoft veulent transformer le PC en assistant capable d'agir seul. L'ordinateur passerait du statut d'outil à celui de coéquipier. Les deux groupes promettent une vague de machines dès cet automne. Ces machines prendront la forme de portables fins ou de PC de bureau compacts. ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI et la division Surface comptent parmi les premiers partenaires, devant Acer et GIGABYTE. Les détails sur les agents intelligents de Windows arriveront à la Build, les 2 et 3 juin. Windows 12 attendra encore, mais plus personne ne semble s'en plaindre.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Dreame lance la Pet Line, un nouvel écosystème intelligent pour animaux de compagnie

Dreame va toujours plus loin pour le bien-être de vos animaux de compagnie. L’écosystème Pet Line comprend, entre autres, une litière autonettoyante Moduloo Pure, un couchage climatisé Moduloo Clima, ainsi…

Dreame dévoile la série X60 Pro, pour un lavage autonome du futur

Trois nouveaux robots-aspirateurs font leur apparition dans le catalogue de Dreame. La série X60 Pro, qui comprend le X60 Pro Ultra Complete, le X60 Pro Ultra Matrix ainsi que le…

Sony WH-1000XM6 : 30% de réduction sur le meilleur casque à réduction de bruit active du marché, vite !

Si vous cherchez un bon casque à réduction de bruit active, vous êtes forcément tombé sur le Sony WH-1000XM6. Et vous avez certainement abandonné l’idée de vous l’offrir en voyant…

Prise en main de la MSI Claw 8 EX AI+ : une console portable performante, mais qui va vider votre porte-monnaie

Le Computex 2026 est l’occasion pour Intel de dévoiler ses nouveaux SoC Intel Arc G3 et G3 Extreme à destination des PC consoles portables, et pour MSI d’enfin dévoiler la…

AliExpress lance une vague de promos géantes : voici les meilleurs bons plans tech à l’approche de l’été

À l’approche de l’été, AliExpress lance une grande vague de promotions sur la tech. Smartphones, tablettes, audio et objets connectés… de nombreux produits profitent de remises importantes pendant une durée…

Bon plan Realme GT 7 (512 Go) : grosses performances et une batterie de 7 000 mAh pour moins de 350 €

Lancé à 799 euros, le Realme GT 7 avec 12 Go de RAM passe à 304 € en cumulant plusieurs réductions chez AliExpress. Une baisse de près de 500 euros…

Le nouveau scanner Google Drive va vous faire gagner un temps fou, voici comment

Scanner vos documents via Google Drive devient plus simple que jamais. L’entreprise a en effet entièrement repensé cette fonctionnalité, avec de nombreuses options particulièrement utiles. Google Drive est bien connu…

Grosse chute de prix sur le Meta Quest 3 : le modèle 512 Go du casque VR perd plus de 180 €

Le Meta Quest 3 profite d’une réduction de plus de 180 € qui fait vite oublier sa récente hausse de prix. Le modèle 512 Go du casque VR passe ainsi…

Comment protéger ses données et son compte bancaire sur les réseaux Wi-Fi publics ?

Se connecter à un réseau Wi-Fi public met en danger vos données personnelles ainsi que vos informations bancaires. Il existe pourtant des moyens de les utiliser tout en restant protégé….

Spider-Noir : cette règle de Marvel a complètement changé la série Prime Video

Sur Prime Video, la saison 1 de Spider-Noir met en scène un Spider-Man sombre certes, mais un Spider-Man tout de même. Et pourtant, Sony n’a pas pu utiliser ce nom,…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.