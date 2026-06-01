Microsoft enterre Windows 12, mais une annonce bien plus folle se prépare

Les rumeurs autour de Windows 12 enflaient depuis plusieurs jours. Microsoft vient pourtant de fermer la porte à cette hypothèse. Ce qui se prépare en coulisses pourrait bouleverser bien plus que l'interface de Windows.

Depuis plusieurs années, Microsoft pousse les particuliers vers une nouvelle génération d'ordinateurs taillés pour l'intelligence artificielle. La firme de Redmond multiplie les messages sur la puissance que ces machines réclament. L'éditeur estime même qu'un PC sans capacités IA ne serait déjà plus prêt pour l'avenir. Cette insistance sur le matériel annonçait un tournant que peu avaient anticipé.

Justement, les attentes se cristallisaient depuis des mois autour d'un successeur à Windows 11. Les fans imaginaient déjà l'interface, les fonctions et le design du futur système. Un concept détaillé permettait même d'essayer cette version rêvée directement depuis un navigateur. Beaucoup pensaient donc voir Windows 12 dévoilé lors de la conférence Build 2026. La firme a finalement coupé court à ces spéculations.

La puce NVIDIA N1X prend la place de Windows 12 dans les plans de Microsoft

L'annonce est tombée ce lundi au Computex de Taïwan. NVIDIA y a présenté le RTX Spark, un superchip pensé pour les PC Windows et codéveloppé avec Microsoft. Jensen Huang, patron du groupe, parle de la plus grande réinvention de l'ordinateur depuis l'arrivée du smartphone. Cette puce marie un processeur ARM, une partie graphique Blackwell et une mémoire unifiée généreuse. Elle revendique une puissance d'un pétaflop pour l'intelligence artificielle. De quoi faire tourner localement des modèles de 120 milliards de paramètres, sans passer par le cloud. Cette approche garde les données sensibles sur l'appareil, loin des serveurs distants. Côté jeu vidéo, ce module graphique approche une carte RTX 5070 de bureau.

Le but affiché va plus loin qu'un simple gain de vitesse. NVIDIA et Microsoft veulent transformer le PC en assistant capable d'agir seul. L'ordinateur passerait du statut d'outil à celui de coéquipier. Les deux groupes promettent une vague de machines dès cet automne. Ces machines prendront la forme de portables fins ou de PC de bureau compacts. ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI et la division Surface comptent parmi les premiers partenaires, devant Acer et GIGABYTE. Les détails sur les agents intelligents de Windows arriveront à la Build, les 2 et 3 juin. Windows 12 attendra encore, mais plus personne ne semble s'en plaindre.